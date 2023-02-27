27 Şubat Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Abdullah Bey kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 27 Şubat Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 27 Şubat Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 27 ŞUBAT BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (27 Şubat Pazartesi) Abdullah Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Abdullah Bey'in evine konuk olacak. Abdullah Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Abdullah Bey

2. gün yarışmacısı :

3. gün yarışmacısı :

4. gün yarışmacısı :

5. gün yarışmacısı : Şaban Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Şaban Bey'in Abdullah Bey'e verdiği puan : 5 puan



Elif Hanım'ın Abdullah Bey'e verdiği puan : 5 puan



Pelin Hanım'ın Abdullah Bey'e verdiği puan : 5 puan



Şirin Hanım'ın Abdullah Bey'e verdiği puan : 5 puan

