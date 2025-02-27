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27 Şubat Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar!

27 Şubat Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 27 Şubat Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Şubat 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 27 Şubat 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

27 Şubat Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Şubat 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 27 Şubat 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

~ RESMÎ GAZETE'NİN YAYIMLANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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