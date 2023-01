27 Ocak Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Can Bey kaç puan aldı?

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 27 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 27 OCAK BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (27 Ocak Cuma) Can Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Can Bey'in evine konuk olacak. Can Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Özgül Hanım

2. gün yarışmacısı : Kübra Hanım

3. gün yarışmacısı : Özcan Bey

4. gün yarışmacısı : Nur Hanım

5. gün yarışmacısı : Can Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Özcan Bey'in Can Bey'e verdiği puan : -



Kübra Hanım'ın Can Bey'e verdiği puan : -



Özgül Hanım'ın Can Bey'e verdiği puan : -



Nur Hanım'ın Can Bey'everdiği puan : -