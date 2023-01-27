27 Ocak 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
27 Ocak 2023 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:55 The Minute
02:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
03:00 Tenis: Avustralya Açık
05:00 Tenis: Avustralya Açık
07:00 Tenis: Avustralya Açık
10:15 The Minute
10:20 Tenis: Avustralya Açık
11:00 Tenis: Avustralya Açık
14:45 Snooker: World Grand Prix
15:45 Snooker: Shoot Out
20:00 Tenis: Avustralya Açık
20:30 Yelken: The Ocean Race
22:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
23:45 Snooker: Shoot Out