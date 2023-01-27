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27 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

27 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

27 Ocak 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

00:30 Z Raporu

01:30 HK Ümraniyespor -Fenerbahçe

03:30 A. Konyaspor - Ankaragücü

05:15 Haftanın Golleri

05:30 A. Demirspor - B. Giresunspor

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Kasımpaşa - M. Başakşehir

11:00 beIN Manşet

12:30 Trabzonspor - Bursaspor

14:00 Haftanın Golleri

14:15 Fenerbahçe - Kasımpaşa

15:00 Beşiktaş - Alanyaspor

15:30 Başakşehir - Konyaspor

16:00 HK Ümraniyespor -Fenerbahçe

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 beIN 1. Lig

20:30 Sporun Mabetleri

21:00 Final

22:30 Haftanın Golleri

22:45 1. Lig Haftanın Golleri

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri Fenerbahçe beIN TV Haberler

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