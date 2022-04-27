27 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 27 Nisan'da ne oldu? 27 Nisan ne günü? 27 Nisan'da doğan ünlüler!

27 Nisan'da doğan ünlüler! 27 Nisanda ne oldu? 27 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, 27 Nisan'da ölenler ve 27 Nisan'da doğanlar merak ediliyor. 27 Nisan yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 27 Nisan ne günü? 27 Nisan dünya ne günü? 27 Nisan'da kim öldü? İşte, 27 Nisan doğumlu ünlüler haberimizde...

27 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

27 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1640 - Evliya Çelebi'nin seyahat programı, Bursa-İstanbul-İzmit güzergâhı ile başladı.

1749 - Handel'in Ateş Oyunları Müziği ilk kez Londra Green Park'ta seslendirildi.

1810 - Beethoven, ünlü eseri Für Elise'yi besteledi.

1865 - Sultana isimli ve 2300 yolcu taşıyan buharlı gemi, Mississippi Nehri'nde infilak ederek battı: 1700 kişi öldü.

1908 - 1908 Yaz Olimpiyatları, Londra'da başladı.

1909 - II. Abdülhamid tahttan indirildi; yerine V. Mehmed tahta geçti.

1927 - Türkiye'de ilk radyo yayını başladı. Türk Telsiz Telefon A.Ş. adıyla çalışmalarına başlayan özel kuruluş, yayınlarını 1938'de devlet radyosu kurulana kadar sürdürdü.

1938 - Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk antlaşması imzalandı.

1940 - Köy Enstitüleri'nin kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. Köylünün eğitilmesini, kalkınmasını ve toprağa bağlanmasını amaçlayan Köy Enstitüleri, 1946'dan sonra klasik öğretmen okullarına dönüştürüldü.

1941 - II. Dünya Savaşı: Alman birlikleri Atina'ya girdi.

1960 - Togo, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

1961 - Sierra Leone, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.

1965 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı'na giderek artan şekilde katılması, Fransa'da Paris sokaklarında protesto edildi.

1978 - Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Davud Han ve Hükûmeti, saatler süren sokak çatışmalarından sonra kanlı bir darbeyle iktidardan düşürüldü.

1981 - Xerox PARC Şirketi, ilk bilgisayar faresini tanıttı.

1988 - Cardiff'te yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye adına uluslararası bir şampiyonaya katılan Naim Süleymanoğlu, bir dünya rekoru kırdı ve üç altın madalya kazandı.

1993 - Ankara Devlet Tiyatrosu, "kamyon tiyatrosu" uygulamasına başladı.

1994 - Güney Afrika'da siyahi vatandaşların da oy verebildiği ilk demokratik seçimler yapıldı.

2005 - Airbus A380 ilk uçuşunu yaptı.

2007 - Türk Silahlı Kuvvetleri basın açıklaması yaptı. (bkz. E-muhtıra)

2009 - İstanbul'da sabaha karşı 60 ev ve iş yerine baskınlar düzenlendi. Baskınların düzenlendiği evlerden biri olan, Bostancı Emanet Sokak'ta bir apartman dairesinde saat 05:30'da çatışma çıktı. 6 saat süren silahlı çatışmada, Devrimci Karargâh yöneticisi Orhan Yılmazkaya, çatışma sırasında başından vurulan Mazlum Şeker ve Polis Amiri Semih Balaban öldü. Çatışmada aynı zamanda 7 polis de yaralandı.

2009 - TBMM tarafından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edilen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2010 - Almanya'da ilk kez Türk kökenli bir Alman vatandaşı olan Aygül Özkan, Bakan oldu.

2016 - 469219 Kamo‘oalewa asteroiti keşfedildi.

27 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

27 Nisan'da doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

MÖ 81 - Decimus Junius Brutus Albinus, Romalı siyasetçi ve general (ö. MÖ 43)

1593 - Mümtaz Mahal, Babür İmparatorluğu'nun 5. Hükümdarı Şah Cihan'ın en gözde eşi (ö. 1631)

1737 - Edward Gibbon, İngiliz tarihçi (ö. 1794)

1748 - Adamantios Korais, çağdaş Yunan edebiyat dilinin geliştirilmesine öncülük eden hümanist bilgin (ö. 1833)

1759 - Mary Wollstonecraft, İngiliz yazar (ö. 1797)

1791 - Samuel Finley Breese Morse, Amerikalı mucit (ö. 1872)

1812 - Friedrich von Flotow, Alman müzisyen ve opera bestecisi (ö. 1883)

1820 - Herbert Spencer, İngiliz felsefeci (ö. 1903)

1822 - Ulysses S. Grant, ABD'nin 18. Başkanı (ö. 1885)

1856 - Tongzhi, Qing Hanedanı (Mançu) imparatoru (ö. 1875)

1857 - Theodor Kittelsen, Norveçli ressam (ö. 1914)

1876 - Claude Farrère, Fransız yazar (ö. 1957)

1902 - Fehmi Ege, Türk orkestra şefi ve tangolarıyla ünlü hafif müzik bestecisi (ö. 1978)

1903 - Rikkat Kunt, Türk tezhip sanatçısı (ö. 1986)

1913 - Philip Hauge Abelson, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2004)

1922 - Jack Klugman, Amerikalı oyuncu ve Emmy ödülü sahibi (ö. 2012)

1930 - Pierre Rey, Fransız yazar (ö. 2006)

1932 - Anouk Aimée, Fransız sinema oyuncusu

1932 - Derek Minter, İngiliz motosiklet yarışçısı (ö. 2015)

1935 - Theodoros Angelopoulos, Yunan film yönetmeni (ö. 2012)

1937 - Sandy Dennis, Amerikalı aktris (ö. 1992)

1939 - Judy Carne, İngiliz oyuncu (ö. 2015)

1941 - M. Fethullah Gülen, Türk emekli vaiz, FETÖ lideri

1944 - Cuba Gooding Senior, Amerikalı soul şarkıcısı (ö. 2017)

1948 - Frank Abagnale, 1960'lı yıllarda çek dolandırıcısı

1948 - Nil Burak, Kıbrıs Türkü şarkıcı

1948 - Josef Hickersberger, Avusturyalı futbolcu ve teknik direktör

1951 - Hülya Darcan, Türk oyuncu

1952 - George Gervin, Amerikalı eski profesyonel baketbolcu

1954 - Frank Bainimarama, Fijili siyasetçi ve deniz subayı

1955 - Eric Schmidt, Amerikalı yazılım mühendisi, iş adamı ve Alphabet Inc

1956 - Kevin McNally, İngiliz oyuncu

1956 - Ramazan Kurtoğlu, Türk akademisyen, ekonomist ve Yakın Çağ siyasi tarihi uzmanı

1959 - Andrew Z. Fire, Amerikalı biyoloji profesörü

1963 - Russell T Davies, Galli yapımcı ve senaryo yazarı

1966 - Yoşihiro Togaşi, bir mangaka

1967 - Willem-Alexander, Hollanda Krallığı'nın 7. Kralı

1969 - Cory Booker, Amerikalı siyasetçi

1972 - Haruna Yukawa, Japon savaş muhabiri (ö. 2015)

1972 - Mehmet Kurtuluş, Türk kökenli Alman oyuncu

1972 - Silvia Farina Elia, İtalyan tenisçi

1972 - Zekeriya Güçlü, Türk güreşçi (ö. 2010)

1976 - Sally Cecilia Hawkins, İngiliz oyuncu

1976 - Walter Pandiani, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör

1978 - Neslihan Yeşilyurt, Türk yönetmen

1979 - Vladimir Kozlov, Ukraynalı oyuncu, profesyonel güreşçi ve film yapımcısı

1983 - Francis Capra, Amerikalı oyuncu

1984 - Patrick Stumph, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, müzisyen, prodüktör, aktör ve müzik eleştirmeni

1985 - Sheila Vand, Amerikalı oyuncu

1986 - Jenna Coleman, İngiliz oyuncu

1986 - Dinara Safina, Rus tenis oyuncusu

1987 - Sezar Akgul, Türk serbest stil güreşçi

1987 - Fei, Çinli şarkıcı ve oyuncu

1987 - William Moseley, İngiliz oyuncu

1988 - Güliz Ayla, Türk şarkıcı

1988 - Lizzo, Amerikalı şarkıcı

1988 - Nicky Jam, İspanyol şarkıcı

1989 - Lars Bender, eski Alman millî futbolcu

1989 - Sven Bender, Alman futbolcu

1989 - Nusret Yıldırım, Türk basketbolcu

1990 - Can Çelebi, Türkiye A Milli Hentbol Takımı oyuncusu

1991 - Isaac Cuenca, İspanyol futbolcu

1995 - Nick Kyrgios, Avustralyalı tenis oyuncusu

1996 - Berk Uğurlu, Türk basketbolcu

1996 - Ko Shimura, Türk futbolcu

1998 - Ahmet Canbaz, Türk futbolcu

27 NİSAN'DA VEFAT EDENLER

27 Nisan'da vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

630 - III. Erdeşîr, 628–630 yılları arasındaki Sasani İmparatorluğu'nun hükümdarı (d. 621)

1272 - Zita, İtalyan Hristiyan azize (d. 1212)

1353 - Simeon Ivanovich Gordiy, 1340-1353 yılları arasında hüküm süren Moskova Büyük Prensi (d. 1316)

1463 - Kievli İsidoros, Paleologos Hanedanı'nın üyesi olan Rum Ortodoks patriği, Katolik kardinali, diplomat (d. 1385)

1521 - Ferdinand Magellan, Portekizli kâşif ve denizci (d. 1480)

1702 - Jean Bart, Fransız oramiral ve korsan (d. 1650)

1825 - Dominique Vivant Denon, Fransız sanatçı, ressam, diplomat ve yazar (d. 1747)

1882 - Ralph Waldo Emerson, Amerikalı yazar ve düşünür (d. 1803)

1893 - John Ballance, Yeni Zelandalı siyasetçi (d. 1839)

1894 - Charles Laval, Fransız ressam (d. 1862)

1915 - Alexander Scriabin, Rus besteci (d. 1872)

1937 - Antonio Gramsci, İtalyan düşünür, siyasetçi ve Marksist teorisyen (d. 1891)

1938 - Edmund Husserl, Alman filozof (d. 1859)

1969 - René Barrientos, Bolivya Devlet Başkanı (d. 1919)

1972 - Kwame Nkrumah, Gana bağımsızlık lideri ve Cumhurbaşkanı (d. 1909)

1977 - Güner Sümer, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1936)

1977 - Naşit Hakkı Uluğ, Türk gazeteci ve Milletvekili (d. 1902)

1979 - Celal Atik, Türk güreşçi ve Dünya ve Olimpiyat şampiyonu (d. 1918)

1981 - Mübin Orhon, Türk ressam (d. 1924)

1981 - Münir Nurettin Selçuk, Türk ses sanatçısı ve besteci (d. 1900)

1997 - Arif Sami Toker, Türk bestekâr (d. 1926)

1998 - Carlos Castaneda, Peru doğumlu Amerikalı yazar (d. 1925)

1999 - Al Hirt, Amerikalı trompetçi (d. 1922)

2002 - Ruth Handler, Amerikalı oyuncak üreticisi Mattel şirketinin başkanı işkadını (d. 1916)

2007 - Mstislav Rostropovich, Rus çellist ve orkestra yönetmeni (d. 1927)

2009 - Frankie Manning, Amerikalı dansçı ve koreograf (d. 1914)

2011 - Arman Kırım, Türk akademisyen ve yazar (d. 1954)

2014 - Vujadin Boškov, Yugoslav eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1931)

2014 - Micheline Dax, Fransız tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1924)

2014 - Andrea Parisy, Fransız oyuncu (d. 1935)

2014 - Turhan Tezol, Eski profesyonel basketbolcu (d. 1932)

2015 - Jay Appleton, İngiliz coğrafyacı ve doğabilimci (d. 1919)

2015 - Suzanne J. Crough, Amerikalı oyuncu (d. 1963)

2015 - Verne Gagne, Eski Amerikalı profesyonel güreşçi ve antrenörü (d. 1926)

2015 - Andrew Lesnie, Avustralyalı görüntü yönetmeni (d. 1956)

2016 - Gabriele Sima, Avusturyalı opera şarkıcısı (d. 1955)

2017 - Vito Acconci, Amerikalı tasarımcı, mimar ve sanatçı (d. 1940)

2017 - Nikolai Arefyev, Rus millî futbolcu (d. 1979)

2017 - Vinod Khanna, Hint oyuncu ve film yapımcısı (d. 1946)

2018 - Álvaro Arzú, Guatemalalı eski Devlet Başkanı ve siyasetçi (d. 1946)

2018 - Earl Balfour, Eski Kanadalı buz hokeyi oyuncusu (d. 1933)

2018 - Maya Kuliyeva, Türkmenistanlı opera sanatçısı (d. 1920)

2018 - Paul Junger Witt, Amerikalı film ve televizyon yapımcısı (d. 1941)

2018 - Vinod Khanna, Hint oyuncu ve film yapımcısı (d. 1946)

2019 - Bart Chilton, Amerikalı bürokrat (d. 1960)

2019 - Aleksey Lebed, Rus asker ve siyasetçi (d. 1955)

2019 - Negasso Gidada, Etiyopyalı doktor ve siyasetçi (d. 1943)

2020 - Marina Bazanova, Sovyet hentbolcu (d. 1962)

2020 - Mark Beech, İngiliz yazar, gazeteci, eleştirmen ve yayımcı (d. 1959)

2020 - Asdrubal Bentes, Pará eyaletinden Brezilyalı politikacı ve avukat (d. 1939)

2020 - Zafar Rasheed Bhatti, Pakistanlı gazeteci (d. 1950)

2020 - Francesco Perrone, İtalyan uzun mesafe koşucusu (d. 1930)

2020 - Troy Sneed, Amerikalı gospel müzisyeni (d. 1967)

2020 - Chavalit Soemprungsuk, Taylandlı ressam, heykeltıraş ve matbaacı (d. 1939)

2020 - Nur Yerlitaş, Türk moda tasarımcısı (d. 1955)

2020 - Dragutin Zelenovic, Sırbistan'ın eski Başbakanı (d. 1928)

2021 - Jan Stefan Galecki, Polonyalı Roma Katolik piskopos (d. 1932)

2021 - Aristóbulo Istúriz, Venezuelalı siyasetçi ve akademisyen (d. 1946)

2021 - Kahi Kavsadze, Sovyet-Gürcü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1935)

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