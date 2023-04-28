27 Nisan Survivor aile ödülü kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyununu mavi takım mı kırmızı takım mı kazandı?

Survivor'da bu akşam yarışmacılar aile ödülü için yarıştılar. Aile ödülünü hangi takımın kazandığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 27 Nisan Survivor aile ödülü kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyununu mavi takım mı kırmızı takım mı kazandı? İşte detaylar...