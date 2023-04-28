27 Nisan Survivor aile ödülü kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyununu mavi takım mı kırmızı takım mı kazandı?
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Survivor'da bu akşam yarışmacılar aile ödülü için yarıştılar. Aile ödülünü hangi takımın kazandığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 27 Nisan Survivor aile ödülü kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyununu mavi takım mı kırmızı takım mı kazandı? İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor'da bu akşam seyirciler aile ödülü için yarıştılar. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği mücadelenin sonucu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 27 Nisan Survivor aile ödülü kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyununu mavi takım mı kırmızı takım mı kazandı? Detaylar haberimizde...
27 NİSAN SURVİVOR AİLE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da yarışamcılar aile ödülü için kıyasıya rekabet gerçekleştirdiler. Aile ödülünün kazananı Kırmızı takım olmuştur.