27 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Nisan Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

27.04.2022 09:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ 132 SOKAK, ATATÜRK, İNÖNÜ CADDELERİ VE CİVARLARI

27.04.2022 09:00 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ İLKYANKI SİTESİ VE CİVARLARI

27.04.2022 09:00 14:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SEYREK KÖY, VİLLAKENT, KESİKKÖY, MUSABEY, ÇAVUŞKÖY, TÜRKELLİ, BURUNCUK, MALTEPE MAHALLERİNİN TAMAMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

27.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,SAKARYA,M.KEMAL CADDELERİ,275,275/2 274/1,275,275/1,2 SOKAKLAR VE CİVARI

27.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA MAHALLESİ,MİTHATPAŞA,YARENDERE,METTANPAŞA,MEZARLIK, İSTİKBAL CADDELERİ, NEŞE,ORDU,MEŞEBAHÇELİ,99,FERAH,ATİLLA,458, 463, 485,620,630,642 SOKAKLAR,S. TOPÇUOĞLU TES.,EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

27.04.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ, 647/54, 647/12,637/52 SOKAKALR VE CİVARI

27.04.2022 09:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE AYASKENT MAHALLESİ VENÜS SALÇA, REFİK ALTUĞ VE CİVARLARI

27.04.2022 09:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE AYASKENT MAHALLESİ VENÜS SALÇA VE CİVARLARI

27.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ALAÇATI MAHALLESI HAYDARIYE MEVKII, 7152, 12113/2, 12113/4 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

27.04.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım ALAÇATI MAHALLESI 11061, 11064, 11065, 11072, 11077 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

27.04.2022 09:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım KAZIMPAŞA MAH. CUMHURIYET ALANI, BEŞIKLER SOKAK, TAMTÜRK SOKAK VE CIVARLARI L-242

27.04.2022 09:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım KAZIMPAŞA MAH. EBE EMINE ÖZKAN SOKAK, HACI HASAN,TIRELI,YEŞILDERELI, SEYMEN, SOKAKLARI VE CIVARLARI L-230

27.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması ZEYTINELI MAHALLESI YALI MEVKIIDIR TR-1 VE TR-2

27.04.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ BİMEYKO SİTESİ VE CİVARLARI

27.04.2022 10:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ 448, 450, 459, 444, 443, 442, 438, 446, BARBAROS, SOKAKLARI VE CİVARLARI

27.04.2022 10:00 12:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ALTINKUM MAHALLESI SANCAK MEVKII, ÇAVUŞKUYU KÜME EVLER, İMBAT 88 SITESI VE ÇEVRESI

27.04.2022 10:00 13:00 AG Arıza Bakım Onarım TR-9 A KOLU - MORDOĞAN MAH. MUSTAFA KEMAL CADDESI , 33 , 34 , 35 , 36, 38 SOKAKLARI VE CIVARI

27.04.2022 10:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım UMURLU MAHALLESI FRAŞA SOKAK TR-7

27.04.2022 12:00 15:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ŞEHIT MEHMET MAHALLESI YENI DOĞAKENT SITESI L-50

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