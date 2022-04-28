27 Nisan 2022 Haberleri
Haberler.com - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
27 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
- Liverpool finale göz kırptı! Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Villarreal'i 2 golle geçti
- Inter'in korktuğu başına geldi! Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
- Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
- Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı
- Vida için Beşiktaş macerası sona erdi! Yerine gelecek isim bile belli
- Yaşlı adam, Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü
- Sinirlerine hakim olamayan Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı
- Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kilit operasyonundaki 'kilit' kelimesinin anlamını açıkladı: Hududumuzu her türlü dış etkiye karşı kilitliyoruz
- Muğla'da foseptik çukuruna giren 4 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
- Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kaldı
- Elini atan iki defa düşünüyor! Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin lira
- Uludağ'da yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kamerada
- Karısı hamile kalamayınca ilişkiye girdiği baldızını hamile bıraktı! Büyük tepki var
- Avrupa'da destan yazdık! Bahçeşehir'den tarihi şampiyonluk
- 'Ararlarsa hemen giderim' diyen Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, oynamak istediği takımı açıkladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gezi davası kararına ilişkin ilk açıklama: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu
- Dünyaca ünlü kadın DJ, eşofmanı uygun bulunmadığı için uçakta yarı çıplak soyuldu
- Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile depremzede arasındaki duşakabin tartışması tepkiye neden oldu
- İş insanlarına müjde veren Bakan Nebati'nin şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Akşam uyuşukluğu herhalde
- İşte Babacan'ın çekmecesindeki anket! DEVA'nın hedefinde yüzde 15'lik eski AK Parti seçmeni var
- Şanlıurfa'da minibüsle otomobil çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
- ABD ile Rusya arasındaki tutuklu takası Türkiye'de yapıldı
- Tandır çukurunda ölü bulunan minik Eymen'in istismar görüntüleri ortaya çıktı
- Yusuf Yazıcı'nın akıbeti belli oldu! Menajeri transferi resmen doğruladı
- Düğün öncesi gelin tarafından damada gönderilen talep listesi, sosyal medyada gündem oldu
- Ümit Özdağ'ı Aydın'da çileden çıkaran soru! Muhabirlerin sözünü yarıda kesip şehirden ayrıldı
- Tartışmaları bitirecek anket! İşte Türkiye'de 'Spor kulübü' denince akla ilk gelen takım
- Putin: Dışarıdan biri Ukrayna'ya müdahale etmeye çalışırsa, yanıtımız yıldırım hızında olacak
- Marmara Denizi'nde müsilaj bulgusuna rastlanmadı
- Doğumhaneye yetişemeyen kadın hastane bahçesinde doğurdu! O anlar kamerada
- Serel Yereli'nin 'Oruç' hatırlatması yapan takipçisine verdiği cevap tartışma yarattı
- İBB, teröristle fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra gözaltına alınan çalışanının adli sicil kaydını paylaştı
- Kırıkkale'de feci kaza! Camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
- Fatih Terim geri dönecek mi? Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu resmen açıkladı
- SP lideri Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 'Adaylık sinyali' denilen sözleri hakkında ilk yorum
- Doğu Perinçek'ten Osman Kavala hakkındaki karara tepki: Hadi gelin beni de alın gücünüz yetiyorsa
- Acun Medya koridorlarının gündemi bu olay! Mehmet Yalçınkaya dolarla maaş yüzünden Acun'a rest çekip binadan çıkıp gitmiş
- Süper Lig'den düşen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi
- Kümesin önünde saldırıya uğrayan tavuğun yaptıklarına kimse inanamadı
- Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi! Fransa'da yer yerinden oynayacak
Haberler.com - Genel