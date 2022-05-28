27 Mayıs 2022 Haberleri
Haberler.com - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
27 Mayıs 2022 Manşet Haberleri.
- Ödediği nafakanın ardından emekli maaşından sadece 25 TL elinde kalan adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
- Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef alan paylaşımına AK Parti'den yanıt: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
- Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç vetosu seçmeni nasıl etkiledi? Son anketten dikkat çeken sonuç
- Finlandiya'dan NATO açıklaması! Türkiye'nin şartı sonrası yola gelmeye başladılar
- Fatih'teki iki esnaf grubu arasında çıkan silah çatışmaya ilişkin 18 kişi tutuklandı
- İzmir'de mayıs ayında 77 yıllık sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına destek: Suriye'de olanlara kayıtsız kalamazlar
- ABD'ye para aktarıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar! Bu kez çok sert konuştu
- Zelenski dünyayı bekleyen gıda krizi için tarih verdi: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
- Fenerbahçe Jorge Jesus'la anlaştı! İşte maliyeti ve İstanbul'da olacağı tarih
- Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 4 kişi vefat etti, 940 yeni vaka tespit edildi
- Vatandaşa 'Uyduruyorsun' diyen İmamoğlu, İETT Müdürü'nden gerçeği öğrenince zor anlar yaşadı
- Bakan Soylu'dan Gaziantep'teki saldırı girişimine anında müdahale eden polislere ödül
- İstanbul'un göbeğinde milyonluk soygun! Motosikletle geldikleri bankadan bir çuval parayı alıp kaçtılar
- Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kaçacaklar' iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu'na yatsı namazı üzerinden gönderme yaptı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
- Bakan Kurum'dan Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara tepki
- Van'a gelen Kılıçdaroğlu eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
- Türkiye'de korkulu rüya olan Böğ geri döndü! Botla basılsa bile çare etmiyor, karanlıkta ortaya çıkıp ısırdığı yerden koca et koparıyor
- Açılışa özel 1 TL'ye satılan et döner izdihama neden oldu
- 6 ay önce çalınan ve kırmızı bültenle aranan tarihi eser boş bir evin arkasında bulundu
- Melih Gökçek, BELKO iddiası nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 20 bin TL tazminat ödeyecek
- Topu çalılığa kaçan çocuk, 2 gündür kayıp olan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini buldu
- Topraktan çıkan 1800 yıllık taşı kazıdılar, üzerindeki yazı arkeologları bile utandırdı
- Kuzey Kore'de vakaların 3 milyonu aşması sonrası uygulanmaya başlanan aşılar, 'Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri' diye tanıtıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kaçacaklar' diyen Kılıçdaroğlu'na belgeli yanıt: Bugünden farkı var mı?
- Şişli'deki eski sevgili cinayetinde can veren genç adamın ağabeyi konuştu: Bir cani yüzünden kardeşim gitti
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı
- 'Z kuşağı oy kullanmamalı' diyen Hakan Ural kendisini böyle savundu: Sözlerim çarpıtıldı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iddiasına Erdoğan'dan zehir zemberek yanıt: 15 Temmuz gecesi kuyruğunu kıstırıp kaçtın
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 350 yıllık zeytin ağacı altında Atatürk Havalimanı projesini anlattı
- Yüz ifadesine dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde rejiye sinirlendi: Belge belge
- 4 yaşındaki çocuk, saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkışıp kaldı
- Mervenur'u iple boğarak öldüren zanlı kendini böyle savundu: İlişki deyince hemen üstünü çıkardı
- Sultanbeyli' şoke eden görüntü: Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı
- Kurban Bayramı öncesi dana veremi paniği! Sinsi sinsi ilerliyor, ölüme kadar yolu var
- Mezarlığa gidip karısını elleriyle toprağa gömdü, eve gidip canlı görünce korkudan titredi
- Satılık evin balkonuna asılan pankartı görenler, pazarlık dahi yapmadan mahalleyi terk ediyor
- Eşinin evine baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine 1 yıl 11 ay hapis
Haberler.com - Genel