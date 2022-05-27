27 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

04:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

15:00 Maç Saati

17:00 Maç Saati

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

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