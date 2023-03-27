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27 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

27 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı

27 Mart 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İspanya La Liga Özetler

02:30 İtalya Seri A Özetler

03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:30 Belçika Pro Lig Özetler

03:50 İskoçya Premiership Özetler

04:00 Spor Artı

05:00 İleri Üçlü

05:20 Altınordu - Tuzlaspor A.Ş.

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İspanya La Liga Özetler

07:30 İtalya Seri A Özetler

08:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:30 Portekiz Süper Lig Özetler

08:50 Belçika Pro Lig Özetler

09:10 İskoçya Premiership Özetler

09:20 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği

15:30 Spor Bülteni

15:55 Altay - Manisa Futbol Kulübü

18:00 Spor Bülteni

18:30 Milli Maç Özel

20:00 İspanya La Liga Özetler

20:30 İskoçya Premiership Özetler

20:45 Milli Maç Özel Devre Arası

21:00 İtalya Seri A Özetler

21:30 Portekiz Süper Lig Özetler

22:00 Milli Maç Özel

23:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com / TV

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