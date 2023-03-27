27 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
27 Mart 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İspanya La Liga Özetler
02:30 İtalya Seri A Özetler
03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:30 Belçika Pro Lig Özetler
03:50 İskoçya Premiership Özetler
04:00 Spor Artı
05:00 İleri Üçlü
05:20 Altınordu - Tuzlaspor A.Ş.
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İspanya La Liga Özetler
07:30 İtalya Seri A Özetler
08:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:30 Portekiz Süper Lig Özetler
08:50 Belçika Pro Lig Özetler
09:10 İskoçya Premiership Özetler
09:20 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği
15:30 Spor Bülteni
15:55 Altay - Manisa Futbol Kulübü
18:00 Spor Bülteni
18:30 Milli Maç Özel
20:00 İspanya La Liga Özetler
20:30 İskoçya Premiership Özetler
20:45 Milli Maç Özel Devre Arası
21:00 İtalya Seri A Özetler
21:30 Portekiz Süper Lig Özetler
22:00 Milli Maç Özel
23:00 Aktüel Futbol