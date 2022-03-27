27 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Gündem Futbol

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Anadolu Efes - Aliağa Petkim

08:30 A Milli Futbol Takımı Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Avrupa Stüdyosu

13:00 Spor Bülteni

13:25 Galatasaray HDI Sigorta - THY

15:30 Spor Bülteni

16:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

16:45 İtalya Serie A Goller

16:55 Efsanelerin İzinde

17:00 Spor Hafta Sonu

19:00 Spor Bülteni

20:00 Spor Toto Süper Lig Goller

20:10 Gençlerbirliği - Kocaelispor

21:10 Futbol Gecesi

23:10 Teknik Analiz

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