27 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı
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27 Mart 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Anadolu Efes - Aliağa Petkim
08:30 A Milli Futbol Takımı Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Avrupa Stüdyosu
13:00 Spor Bülteni
13:25 Galatasaray HDI Sigorta - THY
15:30 Spor Bülteni
16:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
16:45 İtalya Serie A Goller
16:55 Efsanelerin İzinde
17:00 Spor Hafta Sonu
19:00 Spor Bülteni
20:00 Spor Toto Süper Lig Goller
20:10 Gençlerbirliği - Kocaelispor
21:10 Futbol Gecesi
23:10 Teknik Analiz
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022