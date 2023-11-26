Meteoroloji'nin uyarısı sonrasında, fırtına İstanbul'da şiddetini artırdı ve bazı binaların çatısı uçtu. Öğrenciler, İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyorlar. Peki, 27 Kasım okullar tatil mi 2023? Yarın okullar tatil oldu mu? 27 Kasım'da İstanbul'da okullar var mı? İşte detaylar…

27 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023? Yarın okullar tatil oldu mu? 27 Kasım'da İstanbul'da okullar var mı?

İstanbul'da okulların tatil durumu inceleniyor. Şehir hatlarında, fırtına sebebiyle birçok sefer ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilmeyecek. Olumsuz hava koşulları İstanbul'u etkisi altına aldı; şehir, turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında yer alıyor. Peki, 27 Kasıim okullar tatil mi 2023? Yarın okullar tatil oldu mu? 27 Kasım'da İstanbul'da okullar var mı? İşte detaylar…

27 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Kötü hava koşulları sonrasında şimdi gözler tatil bilgilerine çevrildi. İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. 27 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağına dair bir açıklama gelirse, haber bu bilgiyle güncellenecek.

??? 26 Kasım Pazar günü (Yarın); @meteoroloji_twi ve @AFADBaskanlik ülkemizde yarın beklenen olumsuz hava koşullarını açıkladı.



?? 4??4?? ilimiz için Turuncu,

?? 2??0?? ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.



8??1?? ilimizde İl AFAD… pic.twitter.com/1meLojhJDD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 25, 2023