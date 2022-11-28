27 kasım MasterChef'te kim elendi?

Ekranların popüler yemek yarışması MasterChef' Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 27 Kasım'da yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar elenmemek için yoğun çaba harcadı. MasterChef Türkiye izleyicileri, MasterChef bu hafta kim elendi? Masterchef son bölümünde neler yaşandı? sorularının yanıltılarını aratılıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Masterchef'te dün akşam yarışmaya bir kişi veda etti. Yarışmanın müdavimleri '' Masterchef kim elendi, kim gitti?'' sorgulatmasını yapıyor. Peki, Masterchef'te kim elendi? İşte, 27 Kasım 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye yaşananlar!

MASTERCHEF TÜRKİYE FATMANUR KAYA KİMDİR?

MsterChef'in öne çıkan yarışmacılarından biri olan Fatma Nur Uçar, 23 yaşında. Liseyi Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde okudu. Yarışmaya Fethiye'den katılan Uçar, bir otelde suşi şefliği yapıyor. Aslen Yozgatlı olan genç yarışmacı, 10 yaşından beri sektörün içerisinde yer alıyor. İlk turda yaptığı Sushi yemeği ile şeflerden üç evet alan ve ikinci tura yükselen Fatma Nur, ana kadroya kalmayı başardı. Yarışmanın en genç isimlerinden biri olan Uçar yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF'TEKİM KAZANDI, KİM ELENDİ?

Gamze, Fatma Nur, Tolga ve Burak Kaya dörtlüsünden biri yarışmaya veda etti. MasterChef Türkiye'de eleme potasından ilk kurtulan isim Burak Kaya oldu ardından Gamze Nur potadan kurtuldu. Tolga oylama sonucunda 28 puan aldı. Fatma Nur'un son oyları birazdan açıklanacak. Fatma Nur 13 puan alırsa Tolga ile aynı puana sahip olacak. 14 puan ve üzeri alırsa yarışmaya devam edecek. 12 puan alırsa yarışmadan elenecek.

Puan durumu tablosu...

Gamze 36 puan Burak Kaya 34 puan Tolga 28 puan Fatma Nur 15 puan.