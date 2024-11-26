27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak?

27 Kasım Diyarbakır hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Diyarbakır'da yaşayanlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 27 Kasım Çarşamba günü, şehirdeki hava durumu düşük sıcaklıklar ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzüyle şekillenecek. Diyarbakır'ın 5 günlük hava durumu tahmini haberimizde yer alıyor. Peki, 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

DİYARBAKIR HAVA DURUMU NASIL?

Diyarbakır'da 27 Kasım sabahına parçalı bulutlu bir hava ile uyanılacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 3-5°C arasında değişecek. Sis ve pus hadisesi bekleniyor, bu nedenle görüş mesafesinin düşmesiyle trafikte dikkatli olunması öneriliyor. Gün içinde ise sıcaklıkların 12°C civarına yükselmesi bekleniyor.

Diyarbakır hava durumu için tıklayınız.

DİYARBAKIR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

27 Kasım Diyarbakır hava durumu, soğuk bir sabah ve ılıman bir gündüz ile şekilleniyor. Gün içerisinde sıcaklıklar yükselse de, akşam ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski görülebilir. Yağış beklenmeyen bu günlerde, özellikle sis ve pus nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

27 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu, gündüz 8°C, gece 2°C

28 Kasım Perşembe: Az bulutlu, gündüz 9°C, gece -1°C

29 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, gündüz 9°C, gece -2°C

30 Kasım Cumartesi: Güneşli, gündüz 11°C, gece -2°C