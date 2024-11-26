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Şırnak okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Şırnak'ta okul yok mu (Şırnak Valiliği Açıklaması)?

Şırnak okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Şırnak'ta okul yok mu (Şırnak Valiliği Açıklaması)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu kapsamda, 17 il için sarı kodda uyarıda bulundu. Uyarı yapılan iller arasında Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray bulunuyor. Şırnak'ta okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Şırnak okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Şırnak'ta okul yok mu?

Birçok ilde eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesi ile öğrenciler, eğitimciler ve öğrenci ailelerinin araştırmaları başladı. Şırnak okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Şırnak'ta okul yok mu (Şırnak Valiliği Açıklaması)?

ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak Valiliği vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Ancak tatil açıklaması gelmedi. İşte son açıklama:

27 Kasım Çarşamba Şırnak'ta Okullar Tatil Mi? Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı


METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte o iller...

Meteoroloji Genel Müdürliğü, sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulundu.

Buna göre yağışların; Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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