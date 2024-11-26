27 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

27 Kasım Ankara hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'den alınan verilere göre, başkentte bugün hava parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Peki, Ankara'da kar yağacak mı? Günlük ve 5 günlük tahminler, Ankara'daki hava koşullarıyla ilgili detayları ortaya koyuyor. Başkentte kış kendini hissettirmeye devam ediyor. 27 Kasım'da Ankara'da hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği ve özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı bildirildi. Ankara günlük hava durumu ve önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen tahminler haberimizde!

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 27 Kasım günü Ankara'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklıklar 1-2°C civarında seyrederken, sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava etkisini artıracak. Şehir genelinde hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bugün başkentte etkili bir kar yağışı görülmesi beklenmiyor. Ancak, şehirdeki düşük sıcaklıklar nedeniyle zaman zaman kısa süreli hafif kar yağışı görülebilir. Bunun yanında, yer yer pus ve sis hadisesi de etkili olabilir.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;