27 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
27 Kasım 2022 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Haberler
00:35 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
01:30 Kuzey Kombine Dünya Kupası
02:15 Kuzey Kombine Dünya Kupası
02:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
03:30 Snooker: Uk Championship
05:00 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
06:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
07:30 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
08:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
09:45 Kuzey Kombine Dünya Kupası
10:30 Kuzey Kombine Dünya Kupası
10:45 Kayakla Atlama Dünya Kupası
12:45 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
14:15 Kuzey Kombine Dünya Kupası
15:30 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
17:00 Kuzey Kombine Dünya Kupası
17:50 Touring Car Racing
18:25 Touring Car Racing
19:45 Haberler
19:50 Kayakla Atlama Dünya Kupası
20:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi