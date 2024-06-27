27 Haziran Tarihte bugün ne oldu? 27 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar neler?

Tarihteki önemli olaylar birçok kişi tarafından araştırılıyor. Tarihte bugün (27 Haziran) yaşanan olaylar neler? Sorusunun cevabı aratılıyor. Tarihte bugün yaşanan önemli olayları sizler için derledik. Peki, 27 Haziran Tarihte bugün ne oldu? 27 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar neler? Detaylar haberimizde…

27 HAZİRAN TARİHİ

27 Haziran, Miladi takvime göre yılın 178. (artık yıllarda 179.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 187 gün vardır.

27 HAZİRAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

27 Haziran 1857 yılında Meksika, anayasa ile ilk laik devleti kurdu.

27 Haziran 1880 yılında Helen Keller, Alabama'da doğdu. Keller, sağır ve kör olmasına rağmen öğretmen Anne Sullivan'ın yardımıyla öğrenim gördü ve dünyaca ünlü bir yazar ve aktivist oldu.

27 Haziran 1954'te Dünyanın ilk nükleer enerji santrali, Sovyetler Birliği'nde Obninsk şehrinde açıldı.

27 Haziran 1977'de Cibuti, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

27 Haziran 1991 tarihinde Slovenya ve Hırvatistan, Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan ettiler.

27 Haziran 2007'deyılında Apple Inc., ilk iPhone'u piyasaya sürdü ve teknoloji dünyasında büyük bir devrim başlattı.