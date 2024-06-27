27 HAZİRAN PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1

İzleyiciler 27 Haziran Perşembe günü TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusunun cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Peki, Bugün kanallarda ne var?

27 HAZİRAN PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Kader (Yabancı Sinema)

21:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)

23:45 Kader (Yabancı Sinema)

01:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)

03:30 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Beni Unutma

03:20 Destan

05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yalan

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:15 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)

01:45 Güneşin Kızları

03:45 Tatlı İntikam

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)

22:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)

00:15 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)

02:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)

03:45 Yüksek Sosyete

05:15 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin Yaz

12:00 MasterChef Türkiye

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

06:30 Kara Tahta

09:30 Kasaba Doktoru

12:30 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:10 Büyük Gözler (Yabancı Sinema)

02:00 Gönüş Dağı

04:40 Lingo Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)

22:30 Koca Bulma Sanatı (Yerli Sinema)

00:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:15 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce