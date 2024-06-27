27 HAZİRAN PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1
27 Haziran Perşembe gününe ait televizyon yayın akışı açıklandı. Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 gibi kanalların bugünkü programları merak ediliyor. 27 HAZİRAN PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1
İzleyiciler 27 Haziran Perşembe günü TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusunun cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Peki, Bugün kanallarda ne var?
27 HAZİRAN PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Kader (Yabancı Sinema)
21:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
23:45 Kader (Yabancı Sinema)
01:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
03:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Beni Unutma
03:20 Destan
05:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yalan
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:15 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)
01:45 Güneşin Kızları
03:45 Tatlı İntikam
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
22:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
00:15 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
02:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
03:45 Yüksek Sosyete
05:15 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin Yaz
12:00 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
06:30 Kara Tahta
09:30 Kasaba Doktoru
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:10 Büyük Gözler (Yabancı Sinema)
02:00 Gönüş Dağı
04:40 Lingo Türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
22:30 Koca Bulma Sanatı (Yerli Sinema)
00:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:15 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce