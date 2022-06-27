27 Haziran Pazartesi Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ne, bugün kim kaç puan aldı?

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 27 Haziran PazartesiZuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim Baran Bey olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 27 HAZİRAN BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (27 Haziran Pazartesi) Faruk Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Faruk Bey'in evine konuk olacak. Faruk Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Faruk Bey

2. gün yarışmacısı : Sinan Deniz Bey

3. gün yarışmacısı : Funda Hanım

4. gün yarışmacısı : Bedriye Hanım

5. gün yarışmacısı : Gönül Hanım

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.





Sinan Deniz Bey'in Faruk Bey'e verdiği puan : 5 puan

5 puan Funda Hanım'ın Faruk Bey'e verdiği puan : 5 puan

5 puan Bedriye Hanım'ın Bey'in Faruk Bey'e verdiği puan : 6 puan

6 puan Gönül Hanım'ın Faruk Bey'e verdiği puan : 6 puan

Faruk Bey'in yarışmacılardan aldığı toplam puan : 22 puan

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