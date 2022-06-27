27 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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27 Haziran 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Galatasaray - Trabzonspor
02:00 Ök Y.malatyaspor-beşiktaş
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 M. Başakşehir - Göztepe
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Kasimpaşa - Y. Kayserispor
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 A.demirspor - V.karagümrük
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Süper Lig Sezonun 11'i
11:15 Sezonun En İyi Kalecileri
11:30 Süper Lig Haftanın Golleri
11:45 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Bursaspor - Fenerbahçe
13:30 Sezonun Golleri
14:00 Galatasaray - Trabzonspor
16:00 Kayserispor - Trabzonspor
17:30 Sezonun Golleri
18:00 Ök Y.malatyaspor-beşiktaş
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Süper Lig Sezonun Öyküsü
21:00 Spor Turu
22:30 Ankaragücü - Fenerbahçe