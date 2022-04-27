(27. Gece Namazı) Ramazan ayının 27. gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz ve tarifi nedir? Ramazan'ın 27. gecesi namazı ve kılınışı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar teravih namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar nelerdir merak ediyor. Sizlere 27. gece nafile namazını ve tarifini paylaşacağız. Peki, Ramazan ayının 27. gecesi teravih ve vitirden sonra hangi namaz kılınır? Ramazan'ın yirmi yedinci gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz hangisidir?

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GECESİ?

Bugün 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece Ramazan ayının 27. gecesidir. 27. gece namazı ve tarifi aşağıda verilmiştir.

RAMAZAN AYININ 27. GECESİ NAMAZI (TERAVİHTEN SONRA KILINACAK NAMAZ)

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 1 kere Kadir, 1 Kari'a, 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 12 rekat kılan, namaz bitince de 75 kere istiğfar edip ardından 75 kere salatu selam getiren ve 75 kere de "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" zikri okuyan kişiye Mûsâ ve Hârûn (Aleyhimesselâm)'ın sevabı verilir ve cennette derecesi yüce olur.

(Kaynak : Eyyub ibnü' Abdillah, Fezailüş-şühur, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

Nafile Namazın Kısaca Tarifi:

Namaz 12 rekat olacak. Okunacaklar şöyle:

1. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 2. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 3. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 4. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 5. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 6. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 7. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 8. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 9. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 10. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 11 . rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 12 . rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 1 Kari'a + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

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