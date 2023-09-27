MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 27 Eylül takım oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, MasterChef 27 Eylül takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

27 Eylül MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? MasterChef bugün kazananı kim?

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 2023 DÜN NELER OLDU?

Mavi Takım : Tahsin (K), Sergen, Metin, Barbaros, Araz, Azize, Barış, Tanya, Batuhan, Alican, Esra

Kırmızı Takım : Eren, Hasan, Kıvanç, Dilara, Tolga, Esra, Cemre, Uğur, Kerem

26 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyunu Kırmızı Takım kazandı. Barış ve Tanya eleme adayı oldu.

11. Hafta

1.eleme adayı: Tanya

2. eleme aday ı: Barış

27 EYLÜL MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

27 Eylül MasterChef takım oyununu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç