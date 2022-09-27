27 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 27 Eylül Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Eylül Salıgünü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 27.09.2022 09:00 10:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. 419, 412, 423, 425 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ,1, 43 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8930,8929 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR,ONUR MAHALLESİ,7355,7371,7374/3,7383/1,7399,7399/1,7399/2,7399/3, 7399/4,7399/5, 7399/6,7399/7,7399/8,7399/9,7399/10,7399/11,7399/12,7399/13, 7399/14,7399/15,7399/16,7399/17, 7399/18,7399/19,7399/20,7399/21,7399/22,7399/23, 7399/24,7399/25,7356/4,7356/6,7356/7,7356 SOKAKLAR VE CİVARI,EGE KOOP. KÖRFEZ EVLERİ,EGE KOOP. 25.YIL KONUTLARI,İDARECİLER YAPI KOOPARATİFİ
- 27.09.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,1844 SOKAK VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,692/4,637/43,637/48,637/42,637/44 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇKUYULAR MAHALLESİ,İNÖNÜ CADDESİ,12-14-14/1-46-65/1-65/3-66-67-68 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 26 AĞUSTOS MAHALLESİ,2740-2741-2742-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2753-3445-3448-3449-3450-3452-3456 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇANKAYA MAHALLESİ ,MİTHATPAŞA CADDESİ,132-135-142 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞLENHOCA DM - KARABURUN-1 RADAR FIDERI - YAYLA HAVA RADAR, RADAR SU POMPASI, TRT AKDAĞ VERICILER, DENIZ RADAR, DEVLET HAVA MEYDANLARI
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞLENHOCA DM - EĞLENHOCA-1 FIDERI - EĞLENHOCA GÖLET SULAMA, İZSU MORDOĞAN İÇE SUYU, AKSER MERMER, EMRES RES TRAFOLARI
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAREIS KÖK- KARAREIS FIDERI KARAREIS MEVKII TAMAMI, PALMIYE, PAPATYA, KARARESI TATIL, YUNUS KOOP, YUNUS EMRE, SAMANYOLU, MERCANKOY SITELERI, A-101 DNS GES, PAK2 GES, MORYEŞIL GES, PAK1 GES
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM - SAĞLIK OCAĞI FIDERI - 200, 201, 202, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 230, 231, 232, 291, 300, 301, 302, 303, 305, 320, 322, 324, 326, 330, 331, 332, 333, 334, 340, 341, 342, 347, 350, 352, 355, NURETTIN SOYER, 440, 442, 443,445, 450, 451, 452, 457, 459, 460, 461, 462, 464, 470, 471, 472, 473, 477, 478, 480, 482, 483, 485, 488, SOKAKLARI - NAMIK KEMAL, FATIH, BARBAROS, FEVZI ÇAKMAK, CADDELERI VE CIVARI
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. KAMUKENT MEVKII TAMAMI
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN TR-41 - ÇATALKAYA FIDERI - ÇATALKAYA KÖYÜ TAMAMI, İZSU TRAFOSU
- 27.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CINARKÖY MAH. BEYPINARI MEVKII, MADEN ALTI MEVKII, BÖCEK SITESI VE CIVARLARI
- 27.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DAMLACIK MAH TAMAMI
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME, SANCAKLI MH. VE DEĞIRMENDERE MH. MALTA MEVKII
- 27.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMMIOĞLU, MAHALLESI (BAKIM)
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI, KAVAKDEREYOLU KÜME EVLERI
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.SEMIH ÇAKIROĞLU CAD.SABRI AKTEPE CAD.5017-5026 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.SEMIH ÇAKIROĞLU CAD.KUBILAY CAD.İSTIKLAL CAD.5013-5028 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İLTUR, GÜZELKENT SITESI
- 27.09.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYMAKÇI, EMIRLI, MESCITLI MAHALLELERI (BAKIM)
- 27.09.2022 11:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. AY KONUT, MUTLU TATİL, ŞENAY SİTESİ VE CİVARI
- 27.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8929 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LATİFE HANIM MAHALLESİ,K.YAKA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ, K.YAKA BLD GERİATIK MERKEZİ,7400,7402,7402/1,7402/3,7402/8,7432,7436,7437,7438,7439,7440,7441,7442,7443,7444, 7444/1,7401,7473,7474,7475,7476,7479,7481,7486,7447/3, 7490/1,7563/3 SOKAK,ALP BÖKE CADDESİ, S.S. ÖRNEKKÖY,KARŞIYAKA BLD. FEN İŞL. ŞANTİYESİ ,MUTLU YAPI KOOP.
- 27.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ,SOĞUKKUYU ,POSTACILAR MAHALLESİ,7368/5,1847/15 SOKAKLAR, PARKORMAN SPORTİF TESİSLERİ ,İZMİRGAZ ÖRNEKKÖY SANAYİ SİTESİ
- 27.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET PAŞA MAHALLESİ 3535-3540-3540/1-3541-3611-3612-3615-3616-3619-3625- SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 1.KADRİYE MAHALLESİ,565/2-603-604-619-636-692 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,337,350,350/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 14:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZDAĞ MAHALLESI OVA (BAKIM)
- 28.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,KIVANÇ CADDESİ,4380,4338,4382,4384,4322,4291,4386/1-2,4378,4335,4336,4330, 4322/1,4348,4331,4333,4287,4388,4316,4386 SOKAKLAR CİVARI
- 28.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK,ERGENE ,ERZENE,YEŞİLOVA,ÇAMDİBİ,KARACAOĞLAN, IŞIKKENT MAHALLELERİ,YÜZBAŞI İ.HAKKI,ATATÜRK ,GENÇLİK,SÜVARİ, FEVZİ ÇAKMAK , M.KEMAL CADDELERİ,HİLAL İLKÖĞRETİM OKULU, 3,4,6,16,188,189,209,364/2,364/3, 364/4,364/5,364/7,201,203, 204,205,206,207,208,209,210,526,540, 552,552/1,554, 555,539,537,540,540/1,544,545,552,546,552/1,548,4037/4,6014,6205,6205/1,6209/4, 6209/3,6211,6212, 6213,6214,6215,6216,6217,6218,6219 6220,6221,6226 SOKAKLAR VE CİVARI,ZİRAAT BANKASI,PTT SANTRALİ,EGE ÜNİV. REKTÖRLÜK
- 28.09.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ ,7370 SOKAK VE CİVARI
- 28.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8930,8929 SOKAKLAR VE CİVARI
- 28.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,ONAT CADDESİ,403,353,349,355 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 28.09.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DORUK SOK. PAPAĞAN SOK. ATILGAN SOK. KUŞLU SOK. VE CİVARLARI
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MH. HURMALI MEVKII, ÇEŞME OTOYOL GIŞELER, KUTLU AKTAŞ BARAJI VE ÇEVRESI, ÖZCAN SUNAY TAŞ OCAĞI, ALAÇATI ROUTE35 RESTORAN VE ÇEVRESI
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MH. TETUSA AQUA PARK, 16062, 16070, 16075, 16089, 16091 SOKAKLAR VE ÇEVRESI