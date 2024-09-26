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27 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!

27 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Eylül Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 27 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 27 Eylül Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

27 Eylül CUMA HUTBESİ

27 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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