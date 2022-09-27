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27 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

27 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

27 Eylül 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 M. Başakşehir - V. Karagümrük

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Ankaragücü - Dg Sivasspor

04:00 A. Hatayspor - Y. Kayserispor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Hk Ümraniyespor - Kasimpaşa

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Samsunspor - Fenerbahçe

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Kocaelispor - Beşiktaş

14:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

15:00 Y. Kayserispor - Trabzonspor

15:30 Ankaragücü - M. Başakşehir

16:00 İstanbulspor - Beşiktaş

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Trabzonspor - Adanaspor

19:30 Süper Lig Haftanın Golleri

19:45 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 Galatasaray - İstanbulspor

21:30 Süper Lig Haftanın Golleri

21:45 1. Lig Haftanın Golleri

22:00 Erzurumspor - Fenerbahçe

23:30 Süper Lig Haftanın Golleri

23:45 1. Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Ankaragücü Başakşehir TV Haberler

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