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27 Ekim Resmi Gazete: Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

27 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de bugünün kararları ve yeni düzenlemeler merak konusu oldu. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Ayrıca, atama kararları da yayınlandı. Günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF indirme seçeneği bulunuyor. Peki, Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!