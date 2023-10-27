27 Ekim tarihinde okulların yarım gün olup olmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 27 Ekim okullar yarım gün mü? Bugün okullar yarım gün tatil mi? İşte detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramına sayılı günler kala hangi günlerin tatil olduğu araştırılmaktadır. 27 Ekim bugün okullar yarım gün sorusu gündeme geldi. Bugün okullar öğleden sonra tatil olacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında 27 Ekim yarım gün mü sorusu sorgulatılıyor. Peki, 27 Ekim okullar yarım gün mü? Bugün okullar yarım gün tatil mi? Detaylar haberimizde...

27 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

27 Ekim Cuma günü resmi tatiller arasında yer almadığı için okullar tam gün olarak eğitim ve öğretime devam edecektirler.

RESMİ TATİL VE BAYRAMLAR!

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar