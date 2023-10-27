27 Ekim okullar yarım gün mü? Bugün okullar yarım gün tatil mi?
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27 Ekim tarihinde okulların yarım gün olup olmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 27 Ekim okullar yarım gün mü? Bugün okullar yarım gün tatil mi? İşte detaylar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramına sayılı günler kala hangi günlerin tatil olduğu araştırılmaktadır. 27 Ekim bugün okullar yarım gün sorusu gündeme geldi. Bugün okullar öğleden sonra tatil olacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında 27 Ekim yarım gün mü sorusu sorgulatılıyor. Peki, 27 Ekim okullar yarım gün mü? Bugün okullar yarım gün tatil mi? Detaylar haberimizde...
27 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
27 Ekim Cuma günü resmi tatiller arasında yer almadığı için okullar tam gün olarak eğitim ve öğretime devam edecektirler.
RESMİ TATİL VE BAYRAMLAR!
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar