27 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Ekim Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Ekim Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Ekim Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 27.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM AYNİ ALİ MAHALLESİ
- 27.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MERKEZ EFENDİ, TEVFİKİYE MAHALLELERİ
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ. FAB. ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 27.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEYOBA SAZOBA MAHALLELERİ VE BEYOBA SAZOBA TOPRAKSU ÖZEL TRAFOLAR, BAZ İSTASYONLARI, İŞLETMELER
- 27.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEMİKLİDERE MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR, BAZ İSTASYONLARI, İŞLETMELER
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EVRENLİ BAHÇEDERE KOZLUCA OSMANİYE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİNDEKİ ANATOLİA TARIM GES, MURAT KAŞIKÇI, İSMAİL ONAY ÖZEL TRAFOLARI, GÖKKAYA MAHALLESİ, ALAHIDIR MAHALLESİNİN TAMAMI, GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, ALİ ÖĞÜT, HİMMET SAĞLAM, ALAHIDIR SULAMA KOOP., PAGYSA PAMUK GES, ZÜLFEKİL ALTINKAYA, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ, BAHÇECİK MAHALLESİ, HALİL KAHYA MAHALLESİNİN BİR KISMI, HASAN ORDU, MASKİ İÇME SUYU, SOLEADO GES ÖZEL TRAFOLARI, BAZ İSTASYONU TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 27.10.2022 11:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKÇELER MAHALLESİ KURUÇAY MEVKİİ
- 27.10.2022 12:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMLIYURT MAHALLESİ DEVELİ MAHALLESİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI.
- 28.10.2022 07:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNÖNÜ MAH.138/1 SOKAK HACIİSHAK MAH.KARABULUT YAPI VE CİVARLARI 238 SOKAK 138 SOKAK REŞATBEY MEZARLIĞI VE CİVARLARI 15 SOKAK CİVARLARI
- 28.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİ
- 28.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 28.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 28.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IRLAMAZ MAHALLESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR, ÇEPNİDERE MAHALLESİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR VE BESİ ÇİFTLİKLERİ.
- 28.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇEPNİBEKTAŞ, IRLAMAZ, YAYLA, OSMANCIK MAHALLELERİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE BAZ İSTASYONLARI.
- 28.10.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİNE BAĞLI ATATÜRK CADDESİ, 29, 339,294,58,83 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 28.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CİNCİNLER MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 28.10.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZAR PAZARI VE CİVARLARI
- 28.10.2022 11:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DOĞANKAYA OVA MAHALLESİ FDN İNŞAAT VE MASKİ DOĞANKAYA İÇME SUYU TESİSİ
- 28.10.2022 11:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KURTULUŞ MAHALLESİNE BAĞLI KOŞUYOLU CADDESİ, 279,262,285,266,277,271 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 28.10.2022 13:00 16:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİ, KEMALPAŞA YOLU CADDESİ.
- 28.10.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYVATLAR MAHALLESİ
- 29.10.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM TOPÇUASIM, LALAPAŞA, AKMESCİT MUTLU MAHALLELERİ
- 29.10.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇARŞI, SARUHAN, ADAKALE, UTKU, 1. ANAFARTALAR MAHALLELERİ
- 29.10.2022 01:00 01:30 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE VE MAHALLELERİ,YEĞENOBA VE MAHALLELERİ,KÖMÜRCÜ VE MAHALLELLERİ,PEKMEZCİ VE MAHALLELERİ,HACIİBRAHİMLER VE MAHALLELERİ,HANPAŞA VE MAHALLELERİ,ÇITAK VE MAHALLELERİ,HAMİT,GÖCEK VE MAHALLESİ,GÖKÇELER VE MAHALLELERİ,YAYAKIRILDIK VE MAHALLELERİ BAZ İSTASYONLARI,TAVUK KÜMESLERİ,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,ULUOVA İNŞ,BÖLGEDE BULUNAN MADEN İŞLETMELERİ VE ÇITAK GES KESKİNOĞLU KESİMHANE NURİ GİYİK SAN SİT,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,RECEP AKKAYA SAN SİT,ULUCAMİ,21 SK VE YENİ GARAJ CİVARI,KETHÜDA MAH ÇAĞLAK LİSESİ VE CİVARI,HÜRRİYET,İNÖNÜ,RAGIPBEY MAHALLELERİ YENİ BELEDİYE BİNASI VE CİVARLARI,MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ,ÖZEL DOĞUŞ HASTANESİ,ÖZEL AKHİSAR HASTANESİ MEDAR MAHALLESİ MARANGOZLAR SİTESİ,ŞİRİNKÖY,HİKMET GIDA,TCDD BAKIR,MEDAR SULAMA KOOP,ÇOBANHASAN SULAMA KOOP,BAZ İSTASYONLARI,AKHİSAR CEZA İNFAZ KURUMU,SÜLEYMANLI ZEYTİN OSB,TUKAŞ GIDA GÖKÇEKÖY,IŞIKKÖY,SEYİTOBA,MECİDİYE,DOĞUCA,RAHMİYE,KAYALIOĞLU MAHALLELERİ VE PALAMİDAS GES TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU,KESKİNOĞLU,HİLALİYE EĞİTİM VAKFI,NİMTAŞ,NAMLU MAKİNA,NATO,TAVUK KÜMESLERİ,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,BAZ İSTASYONLARI,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER SARIÇALI,TAŞÇILAR,TOPLUCA,KAVAKALAN,MESTANLAR,AKÇAAN,ŞAHİNKAYA,DERE MAH,ÇALTILIÇUKUR,ŞEHİTLER,SÖĞÜTLÜ,MORALILAR,HACIOSMANLAR,BOYALILAR,HARMANDALI,KIZLARALANI,ÇORUK,EBEKAYASI,SEĞİRDİM,PINARCIK MAHALLELERİ VE MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,ATMALIOĞLU,DANIŞ YAPI,GÖRDES ORMAN İŞLETME,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,BAZ İSTASYONLARI,TAVUK KÜMESLERİ,AYHANLAR ASFALT, AKHİSAR BELEDİYESİ ASFALT PLENT ŞANTİYESİ ŞAKRAK ALIM GIDA GES SANTRALİ