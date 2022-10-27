27 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 27 Ekim Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Ekim Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 27.10.2022 00:00 01:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR, AYDOĞDU, BAŞARAN, CUMHURIYET, ÇANAKÇI, ÇÖMLEKÇI, İSTIKLAL, KIRKÖY, SARISU, SULUDERE, ŞEMSILER, UMURCALI, YENIŞEHIR, YENI MAHALLELERI VE CIVARLARI
- 27.10.2022 01:00 01:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELYALI MAHALLESİ VE CİVARI
- 27.10.2022 01:00 01:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POLİGON,ESENYALI MAHALLELERİ,HIFSIZSIHHA
- 27.10.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAHALLESI VE KÖYLERI TAMAMI, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, İNECIK, BOYAĞBAĞ, KAYNARPINAR, SAIP KÖYÜ
- 27.10.2022 03:00 03:10 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ÇANKAYA,MURAT REİS,TURGUT REİS,GÖZTEPE,KILIÇ REİS,PİRİ REİS MAHALLELERİ
- 27.10.2022 03:00 03:10 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle VATAN,MALİYECİLER,BASIN SİTESİ,ARAP HASAN,TAHSİN YAZICI, BAHÇELİEVLER, ADNAN SÜVARİ, GÜLYAKA,KAZIM KARABEKİR,ESENYALI, ESENLİK MAHALLELERİ, İZ-SU GEN. MD.LÜĞÜ,BAŞBAKANLIK HİZ. BİNASI,KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,HİSAR İMAM HATİP LİSESİ
- 27.10.2022 08:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HAYKIRAN, BELEN, YANIKKÖY, DOĞAKÖY, ÇUKURKÖY MAHALLELERİNİN TAMAMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 27.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMDİBİ,ALTINDAĞ,SERİNTEPE MAHALLESİ,ZİYAPAŞA, KEMALPAŞA CADDELERİ,211,238,299,362,364, 4701,4710,4711,4713,4714,4715,4716,4717,4640,4641,4642, 4644,4645,4646,4647,4648,4664,4181, 4185,4187,4189,4195,4195/1,4197,4199,4203, 4226, 4236, 4250,4252,4268/2,5603,5604,5605,5607, 5609,5612,5618 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANADOLU,TRAKYA,MURAT,MİLLET,MAHALLELERİ,SELİMİYE,MAHMUT TÜRKÖNÜ, TUNALIGİL,HIZIR REİS,ÇANKAYA CADDELERİ,2475,2498,2499,2502,2503,2510,2525, 2531,2532,2533,2534,2537,2538, 2539,2540,2541,2543,2504,2505,2506,2507,2508, 2510,2511,2512,2514,2464,2465,2466,2467,2468, 2469,2471,2475,2476,2477,2478, 2479,2480,2481,2485,2498,2428,2430,2432,2433,2434 SOKAKLAR,İZSU P -43 SU İSTASYONU
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK VE DİCLE MAHALLELERİ,FEVZİ ÇAKMAK 841/1,819,858,853,862,864,866,851/1 SOKAK VE CİVARLARI
- 27.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZYAKA MAHALLESİ,3047-3048-3049-3050-3055-3077-3078-3079-3086-3088-3100-3102-3103-4552-4556-4562-4564-4565-4566 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNALTAY MAHALLESİ,4070-4254/1-4827-4828-4829-4847-4842-4843-4844-4845-4846-4847-4857-4876-4879-5714/1-MEHMET ÇİFTÇİ SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNALTAY MAHALLESİ,4070-4080/1-4791-795-4796-4797-4799-4800-4801-4802-4803-4804-4805-4806-4807-4808-4809-4810-4811-4827-4828-4856-4857-5714/1-MEHMET ÇİFTÇİ SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ CENGİZ TOPEL CADDESİ,YILDIRIM BEYAZIT, SARDUNYA, SAKARYA, YONCA, AĞIÇİÇEĞİ, MİMOZA SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 27.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI, KAYNARPINAR, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, BOYABAĞI, EŞENDERE, ANBARSEKI, SAIP KÖYLERI TAMAMI, TURKCELL, TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
- 27.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET MAH. BAYRAMKUYU MEVKII
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇEYLÜL MAH.EMMIOĞLU CD. GENÇLIK CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR
- 27.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELEVI MAH. TAMAMI
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. EŞREF ARNA CAD.5055-5056-5057 SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMETLER MAH.- MAH.-HALKAPINAR MAH-.DOLTAJ MADENCILIK. GRB SULMA TR LERI VE ÖZEL TR LER
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENICE, YELALTI, YENIKENT, KALABAK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 27.10.2022 10:00 12:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ 10007, 10010, 10011 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 27.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINYUNUS MAHALLESI 3434, 3441, 3450, 3469 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 27.10.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN MAHALLESİ,1620-6-7-11-15-17 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.10.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI KÖYÜ VE CİVARI
- 27.10.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVACIK KÖYÜ VE CİVARI
- 27.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERİÇ,ÇAMDİBİ MAHALLELERİ,5711/4-6-7-9-11-13-15-17-19-21-23,5712,5712/1,5717,5711/23,701, 711/4,5,6,7,9,711/3-1,710,712 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.10.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZGÜR MAHALLESİ,3885-3885/1-3885/2-3896/1-3897-3900-3900/1-3900/2-3900/4-3900/5-3900/6-3900/7-3907-3908-3924-3924/2-3925-3926-3927-3972-3972/1-3972/2-3972/3-3974/1-3975-3979-3980 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH. ARVALYA MEVKI VE PAMUCAK SAHIL EVLERI CIVARLARI
- 27.10.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMKULE,ALTINDAĞ MAHALLELERİ,507,505,505/1,509,511,556,558,551,553,570/1,570,579,525,533, 578,519,574,519/1,3,572,563,564,507/1,515,517,566,4216,4728-4709-4713/8 SOKAKLAR,ALTINDAĞ GAYRİM.GELİŞ.YATIR.İNŞ.TURZ.GIDA SAN.VE TİC.A.Ş
- 27.10.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİLLET,MURAT,GÜLTEPE,ATAMER MAHALLESİ,705,710,712,714,716,718,720,722,724, 2511,2515,2516, 2517,2519,2590,2573,2589/2,2628 ,2625 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.10.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,3962-3962/10-3962/11-3962/13-3962/14 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.10.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SERİNTEPE,ZAFER MAHALLELERİ,KIVANÇ CADDESİ,339,375,377,393,398,400,507,513,552,4287,4291, 4293,4293/1,4316,4322,4322/1,4323,4330,4331/1,4333,4335,4337, 4341,4343,4345,4347,4370,4372, 4374,4378,4380,4382,4384,4386,4406,4527 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.10.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜZÜMLER - KÜÇÜKKALE MAH.
- 28.10.2022 03:00 04:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK, DENIZLI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR.
- 28.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ CENGİZ TOPEL, YILDIRIM BEYAZIT CADDELERİ, EBRU, PORTAKAL, POYRAZ, YILDIRIM, ZEYTİNDALI, ZÜMRÜT SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 28.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABAKUM MAHALLESİ ŞERİF ONUR TARIMSAL SULAMA GRUBU TR VE CİVARLARI
- 28.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DEMİRTAŞ MAHALLESİ ZEKERİYA TUNCAY GRUBU TR VE CİVARLARI
- 28.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÜVEN BÜYÜKÇAM ÖZEL TR, ASMADERE SİTESİ ÖZEL TR, YUSUF ZİYA AKÇETİN ÖZEL TR, RAMAZAN YAĞCI ÖZEL TR, MARO TURİZM ÖZEL TR, POLEN ÖZEL TR, SABAHATTİN KARACA ÖZEL TR, ESKİDJİ ÖZEL TRİ, ÇONAK TATİL KÖYÜ ÖZEL TR, BAKİ CELEP ÖZEL TR, TURKCELL ÖZEL TR, AHMET KUZU ÖZEL TR, YERTUR ÖZEL TR, İMBAT OBASI ÖZEL TR, HAMZA ATİLLA TAMER ÖZEL TR, 4.JAND.KOM.OKULU EĞT.TESİSLERİ TR-219Ö, AVEA ÖZEL TR, VODAFONE ÖZEL TR, KORKMAZ KURT ÖZEL TR MERCANKENT SİTESİ TR MAVİ FOTAŞ TATİL SİTESİ, AVEA İLETİŞİM ÖZEL TR, EMİNKENT ÖZEL TR VE CİVARLARI