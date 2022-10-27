27 Ekim İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34500485

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1273., 1491., 1492., 1497., 1498., 1501., 1508., 1510., 1511., AHMET ARİF sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34497367

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., 3., 6., 7., ALADAĞ, BOĞAZKÖY, DUYGU, ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, HUZUR, IRMAK, KARTEPE, KEMALETTİN TUĞCU, KIRÇİÇEĞİ, KÖROĞLU, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NEŞE, YEŞİLTEPE, ÇINARALTI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU sk / KOZA mah 1635., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34498799

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1657. sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34503681

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 670., 673., 674., 675., SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde 27/10/2022 10:00:00 - 27/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34498885

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BÜLBÜL, FLAMAN, KIZ KUŞU, SAKA KUŞU, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, YARASA, YENİ BÜLBÜL, ZÜMRÜTÜ ANKA, ŞAHİN sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34308264

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HASEKİ SULTAN mah BÂKİBEY, DR. ADNAN ADIVAR, HALİMBEY, HASEKİ, SELÇUK SULTAN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34500496

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah ARAP KUYUSU, ARAP KUYUSU ÇIKMAZI, HACI HÜSEYİN CAMİİ, NARLIKAPI, NARLIKAPI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34500497

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YAVUZ SULTAN SELİM mah ALTI BOHÇA, DİNİBÜTÜN, HALİÇ, HELVACI AHMET, KADI ÇEŞMESİ, KARA SARIKLI, KARADENİZ, KOPÇA, MÜFTÜ HAMAMI, MİMAR ÇEŞMESİ, PELİN, TİFTİK, ÂŞIKPAŞA, ŞEHLA sk bölgelerinde 27/10/2022 11:00:00 - 27/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34241591

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BALCIBÜK, BİLGEHAN, FİRUZE, HASAN ÖNEL, SADABAT, TUBA, YEDİTEPE, YUSUF sk / YEŞİLKENT mah G-678, G-715, G-716, G-717, G-744, G-830, G-831, G-833, G-834, G-848, G-851, G-853, G-873, G-898, G-899, G-901, G-902, G-903, G-905, G-909, G-930 sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34498896

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MARMARA, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 27/10/2022 13:00:00 - 27/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.