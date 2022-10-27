27 Ekim Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Gaziantep'te elektrik ne zaman gelecek? 27 Ekim Perşembe günü Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Ekim'de Gaziantep'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Gaziantep'te Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye ve Nurdağı olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Gaziantep elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Gaziantep'e elektrik ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi...
Gaziantep elektrik kesintisi listesi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Ekim Perşembe günü Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Gaziantep'te Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye ve Nurdağı olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Gaziantep'te hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Gaziantep'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
Gaziantep elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte Gaziantep elektrik kesintileri:
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEŞ, 87066 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MAVİKENT, 87066 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAZIBAĞI, 87066 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLKENT, 87066 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLEVLER, 77012 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KOLEJTEPE, 77012 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AKDERE, 77012 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BEYAZLAR, 77012 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İBN-İ SİNA, ŞEHİT BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MİMAR SİNAN, ŞEHİT BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BÜLBÜLZADE, 136057 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
25 ARALIK, 136057 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ERTUĞRULGAZİ, 189026 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARATAŞ, 103410 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
VATAN, 93054 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLKENT, 93054 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AKBULUT, AKBULUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YIĞMATEPE, 186001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEHİTKAMİL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜVENEVLER, 29057 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SANAYİ, 60251 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SANAYİ, 60090 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
15 TEMMUZ, 148052 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ZEYTİNLİ, 79088 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TAŞLICA, 70001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, 81062 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
15 TEMMUZ, 148038 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SANAYİ, 148038 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TAŞLICA, 70001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ZEYTİNLİ, 79000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HASIRCIOĞLU, 32007 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.10.2022 09:46 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
EYÜPSULTAN, 32007 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BATIKENT, 09087 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.