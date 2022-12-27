27 Aralık Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 27 Aralık Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 27 Aralık Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 27 ARALIK BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (27 Aralık Salı) Duygu Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Duygu Hanım'ın evine konuk olacak. Duygu Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Süleyman Bey

2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

3. gün yarışmacısı : Hava Hanım

4. gün yarışmacısı : Efe Bey

5. gün yarışmacısı : Özkan Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Özkan Bey'in Duygu Hanım'a verdiği puan : -



Süleyman Bey'in Duygu Hanım'a verdiği puan : -



Hava Hanım'ın Duygu Hanım'a verdiği puan : -



Efe Bey'in Duygu Hanım'a verdiği puan : -

