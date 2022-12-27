27 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 27 Aralık Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Aralık Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 27.12.2022 08:30 16:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ 12-15-22 SK VE CİVARLARI
- 27.12.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM SEYİTAHMET-REŞATBEY MAHALLELERİ 790-304-731-729-726-727-304/1-709-711-300-305-301-302-303-298-311-309-290-310-615-316-318-306-305-317-310-320-321-325-326-322-365-324-366-316/1-611-174-168-609-169-170-162-163-186-185-165-172-171-188-189-176-175-192-288-287-286-191-617-618-6229629-630 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 27.12.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI SEYİTAHMET MAHALLESİ 300-304-711-709-726-717-710-709-720-722-724-304/1-303-699-705-305 SOKAKLAR İSTİKLAL OKUL VE CİVARLARI
- 27.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARIŞ, GAFFAROKAN, ZAFER, YEŞİLYURT, ÖZYURT, BAHÇECİK, KELİ, KARAAĞAÇ MAHALLELERİNDEFESTİVA, FRİDA KURŞUNLU, ÖZKUL, ŞENDİL OTO, AKBAŞLAR OTELCİLİK, SALİHLİ KURŞUNLU PİNİK ALANI, TALAT ZURNACI MESLEK LİSESİ, KURUNLU VALİ KONAĞI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRFAOLARI, TİCARETHANELERDE, TRAFİK VE DEVLET DEMİR YOLU GEÇİŞ UYARI İKAZ SSİNYALİZASYONLARI
- 27.12.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM İMBAT MADENSU TEVZİ ÖZEL TR İMBAT MADENCİLİK ÖZEL TR
- 27.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM NECMETTİN AKTÜRK ÖZEL KÖK HALİL İBRAHİM KÖŞK MESUT BAŞARAN VE ARK MUSTAFA ESKİ VE ARK HALİL ÇOK VE ARKADAŞLARI İSMAİL TÜZEL MUSTAFA YAVUZ ÖZYAZICI ÖZEL TR
- 27.12.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ZEYTİNLİOVA MAHALLESİ KURTULUÇ CD BOZKURT SK GÜL SK HİLAL SK TOPUZ SK ZEYTİN CD DENK BASAN SK DÜNDAR SK 22/1 SOKAK VE CİVARLARI ÖZEL TR MÜŞTERİLER CUMHURİYET MAHALLESİ 260-261-262 SK
- 27.12.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM SEYİTAHMET-REŞATBEY MAHALLELERİ 790-304-731-729-726-727-304/1-709-711-300-305-301-302-303-298-311-309-290-310-615-316-318-306-305-317-310-320-321-325-326-322-365-324-366-316/1-611-174-168-609-169-170-162-163-186-185-165-172-171-188-189-176-175-192-288-287-286-191-617-618-6229629-630 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 28.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYALIOĞLU,MECİDİYE,DOĞUCA,IŞIKKÖY,HİLALİYE EĞİTİM VAKFI,TASCO GIDA,PALAMİDAS,REYHAN YAĞ FAB,KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ,KOZLUSAN,GÜRGENDAĞ,NİMTAŞ,NAMLU MAKİNA,KESKİNOĞLU,MSM AKHİSAR NATO TESİSLERİ,ERDENLER BETON,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,SULAMA KOOP,GÜÇLÜ PLASTİK,KURTULUŞ TİC,AKSA DOĞALGAZ,SEM SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ,KAYA MOTORLU ARAÇLAR.
- 28.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İZZETTİN MAHALLESİNDEKİ; TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, GES VE BİYOGAZ TESİSLERİ, ÖZEL TRAFOLAR İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, BESİ ÇİFTLİKLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI.
- 28.12.2022 09:00 13:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI HACIİSHAK MAHLLESİ 15 SOKAK SONU KARAOSMANOĞLU SAN SİT BURSA DOĞALTAŞ TARİŞ BATIÇİM AYMER DOĞALTAŞ VE CİVARLARI
- 28.12.2022 09:00 13:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI HACIİSHAK MAHALLESİ 249/1-249/2-249/5-249/6 SOKAK VE CİVARLARI
- 28.12.2022 13:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BEYOBA MAHALLESİ MİTHATPAŞA VE FEVZİ ÇAKMAK CD 20-21 SOKAKLAR
- 29.12.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ADALA MEVKİNDE BULUNAN AGROLİVE GES, AGROLİVE ATTALOS ÖZEL TRAFOLARI, FERAYE ASLAN, AYŞE OYA KURDAŞ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE SOLAR ENERJİ ÖZEL TRAFOSU
- 29.12.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ADALA MEVKİNDE BULUNAN TÜRKCEL VERİCİ TRAFOSU, ABDULBAKİ, HASAN VEZNELİ ÖZEL TRFAOLARI , DAMLATAŞ MADEN OCAĞI VE YİĞİT ZEYTİNCİLİK ÖZEL TRAFOLARI
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YARHASALAR MAHALLESİ PEKER MAHALLESİ AVNİGEMİCİOĞLU CADDESİ (DM-1/42)