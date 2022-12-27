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27 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

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27 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 27 Aralık Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

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İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Aralık Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

NO: 34599882

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-105, G-108, G-40, G-410, G-588, G-86, G-87 sk bölgelerinde 27/12/2022 09:00:00 - 27/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34598483

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah BEGONYA, FULYA, FUNDA, GELİNCİK, MÜGE, OYA, PALMİYE, PETUNYA, SÜMBÜL sk bölgelerinde 27/12/2022 09:00:00 - 27/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilçesinde 2022-12-27 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-12-27 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

NO: 34600630

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah GÜL DEDE, KAFZADE, KALFA, NİKAH, SOFALI ÇEŞME, TÜRKİSTAN, YENİ BUCAK sk / KARAGÜMRÜK mah KUYU ÇIKMAZI 1., REDİF, SOFALI ÇEŞME, İMAM CEMİL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/12/2022 10:00:00 - 27/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34597365

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah CANDAN, HANDAN, NALAN sk bölgelerinde 27/12/2022 09:00:00 - 27/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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