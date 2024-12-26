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27 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

27 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
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Ankara'da hava nasıl olacak? 27 Aralık tarihli Ankara hava durumu raporu yayınlandı. Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Ankara için günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri güncellendi ve halka duyuruldu.

27 Aralık Ankara hava durumu tahminleri yayınlandı! Başkentte yaşayanlar için günün en çok merak edilen sorusu, "27 Aralık Ankara'da hava nasıl olacak?" Havanın seyri günlük planları etkilerken, uzmanlardan yapılan açıklamalar dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 27 Aralık'ta Ankara'da hava durumu değişiklik gösterebilir. Özellikle soğuk hava dalgasının etkisi altında olan bölgede, "Ankara günlük hava durumu" detayları önem taşıyor. Peki, 5 günlük hava tahminleri neler söylüyor? Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu!

ANKARA HAVA DURUMU

27 Aralık 2024 tarihinde Ankara'da hava durumu genel olarak bulutlu ve zaman zaman hafif yağmurlu bir şekilde geçecek. Gündüz sıcaklıkları 6°C civarında olacak, bu da mevsim normallerine uygun bir hava durumu yaşanacağını gösteriyor. Gece sıcaklıkları ise 2°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor, bu nedenle sabah erken saatlerde ya da gece geç saatlerde dışarı çıkacakların daha kalın giyinmesi önerilir.

27 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

27 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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