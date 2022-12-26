27 Aralık Akrep burcu yorumu! Akrep burcu günlük burç yorumları! Bugün akrep burcunu neler bekliyor? Bugünkü akrep burcu yorumu!

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27 ARALIK 2022 AKREP BURCU YORUMU

Hedeflerinize ulaşmada başkalarıyla işbirliği yapmak için en uygun zamandasınız. Bu kişiler arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınız olabilir. Eğer bu elverişli dönemi parmağınızı bile kıpırdatmadan geçirirseniz, yarım kalan işleriniz gelecekte, kozmik koşulların bu kadar elverişli olmadığı dönemlerde dönüp dolaşıp tekrar sizi bulacak.

AKREP BURCU HAFTALIK VE AYLIK BURÇ YORUMU

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