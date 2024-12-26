Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor
Putin tüm dünyaya ilan etti! "Savaşı sonlandırmaya hazırız"
Mahkeme salonunda Narin'in ağabeyini işaret etti: Toplantılarda en çok onun adı geçiyor
Mahkemede özellikle bir ismi işaret etti: Cinayete doğrudan katıldı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı

27 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi?

27 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Aralık son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı, ne zaman gelecek?

Benzine, mazota, motorine zam! Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

26.12.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 43,14 TL

Motorin TL/lt: 43,90TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 43,90TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 30,78 TL

Fuel Oil TL/Kg: 27,55 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

İkinci el araç alacaklar dikkat! Artık zorunlu oldu
img

101 Yıllık kulüpte futbolcular ısınmak için mutfak tüpü kullandı
img

Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de kadınların gömüldüğü toplu mezarlar bulundu
Bu toplu mezardan sadece onların cesedi çıktı
İkinci el araçlarda zorunlu trafik sigortası dönemi
İkinci el araç alacaklar dikkat! Artık zorunlu oldu
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
'İcabına bakacağız' diyen İsrail, Yemen'i vurdu
"İcabına bakacağız" diyen İsrail ilk adımı attı
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır

Son Dakika Haberleri

Çanakkale okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Çanakkale Valiliği)? Adıyaman okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Malatya okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Malatya Valiliği)? 19.19 saat anlamı nedir? 19 19 saat aşk anlamı 2025! Perşembe hangi diziler var? 26 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler Wolverhampton Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Wolverhampton Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hakkari okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Hakkari Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 27 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Mısır başkenti mi değişti? Mısır'ın 45 milyar dolarlık yeni başkenti neresi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.