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27 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

27 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

27 Aralık 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Pendikspor - Manisa Futbol Kulübü

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:30 Spor Bülteni

13:25 Ankara Keçiörengücü - Eyüpspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Gençlerbirliği - Beyçimento Bandırmaspor

18:00 Stadyum

18:55 Yılport Samsunspor - Adanaspor

21:00 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com / TV

Pendikspor Spor Trt TV Haberler

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