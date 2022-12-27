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27 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

27 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı

27 Aralık 2022 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi

01:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi

02:30 Triatlon: Pto Tour

03:30 Ewc All Access

04:00 Rally Raid: Extreme E

05:00 Bisiklet: İtalya Turu

06:30 Bisiklet: İtalya Turu

08:00 Bisiklet: İtalya Turu

09:30 Bisiklet: İtalya Turu

10:30 Snooker: İngiliz Açık

12:00 Freestyle Ski: Dünya Kupası

13:00 Freestyle Ski: Dünya Kupası

14:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

15:30 Bisikletli Kros: Dünya Kupası

16:40 Bisikletli Kros: Dünya Kupası

18:15 Snooker: İngiliz Açık

20:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

21:00 Climbing Show

21:30 Teqball Show

22:00 Biatlon Dünya Kupası

23:30 Biatlon Dünya Kupası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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