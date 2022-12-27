27 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı TV Haberleri 27 Aralık 2022 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var? Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… EUROSPORT YAYIN AKIŞI 00:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi 01:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi 02:30 Triatlon: Pto Tour 03:30 Ewc All Access 04:00 Rally Raid: Extreme E 05:00 Bisiklet: İtalya Turu 06:30 Bisiklet: İtalya Turu 08:00 Bisiklet: İtalya Turu 09:30 Bisiklet: İtalya Turu 10:30 Snooker: İngiliz Açık 12:00 Freestyle Ski: Dünya Kupası 13:00 Freestyle Ski: Dünya Kupası 14:00 Alp Disiplini Dünya Kupası 15:30 Bisikletli Kros: Dünya Kupası 16:40 Bisikletli Kros: Dünya Kupası 18:15 Snooker: İngiliz Açık 20:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası 21:00 Climbing Show 21:30 Teqball Show 22:00 Biatlon Dünya Kupası 23:30 Biatlon Dünya Kupası Kaynak: InterSinema.com / TV Eurosport TV Haberler

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