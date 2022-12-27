27 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
27 Aralık 2022 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
01:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
02:30 Triatlon: Pto Tour
03:30 Ewc All Access
04:00 Rally Raid: Extreme E
05:00 Bisiklet: İtalya Turu
06:30 Bisiklet: İtalya Turu
08:00 Bisiklet: İtalya Turu
09:30 Bisiklet: İtalya Turu
10:30 Snooker: İngiliz Açık
12:00 Freestyle Ski: Dünya Kupası
13:00 Freestyle Ski: Dünya Kupası
14:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:30 Bisikletli Kros: Dünya Kupası
16:40 Bisikletli Kros: Dünya Kupası
18:15 Snooker: İngiliz Açık
20:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
21:00 Climbing Show
21:30 Teqball Show
22:00 Biatlon Dünya Kupası
23:30 Biatlon Dünya Kupası