27 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
27 Aralık 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Trabzonspor - Fenerbahçe
03:30 Kasimpaşa - Dg Sivasspor
05:30 Konyaspor - C. Alanyaspor
06:00 A. Hatayspor - B. Giresunspor
08:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Gamer
13:00 Süper Hikayem
14:00 A. Konyaspor - C. Alanyaspor
14:30 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 beIN Süper Lig
16:00 Gaziantep Fk - Beşiktaş
18:00 beIN Süper Lig
19:00 Galatasaray - İstanbulspor
21:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio