Üye Girişi
Haberi Paylaş

27 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

27 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

27 Aralık 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Trabzonspor - Fenerbahçe

03:30 Kasimpaşa - Dg Sivasspor

05:30 Konyaspor - C. Alanyaspor

06:00 A. Hatayspor - B. Giresunspor

08:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Gamer

13:00 Süper Hikayem

14:00 A. Konyaspor - C. Alanyaspor

14:30 Süper Lig Maç Özetleri

15:00 beIN Süper Lig

16:00 Gaziantep Fk - Beşiktaş

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Galatasaray - İstanbulspor

21:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Trabzonspor Fenerbahçe beIN TV Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title