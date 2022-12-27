27 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 27 Aralık 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:30 Z Raporu 01:30 Trabzonspor - Fenerbahçe 03:30 Kasimpaşa - Dg Sivasspor 05:30 Konyaspor - C. Alanyaspor 06:00 A. Hatayspor - B. Giresunspor 08:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 10:00 Bein Hafta Sonu 12:00 Gamer 13:00 Süper Hikayem 14:00 A. Konyaspor - C. Alanyaspor 14:30 Süper Lig Maç Özetleri 15:00 beIN Süper Lig 16:00 Gaziantep Fk - Beşiktaş 18:00 beIN Süper Lig 19:00 Galatasaray - İstanbulspor 21:00 beIN Süper Lig 23:30 Trio Kaynak: InterSinema.com / TV Trabzonspor Fenerbahçe beIN TV Haberler

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