Üye Girişi
Haberler

27 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Ağustos tarihli TV yayın akışı listesi açıklandı. 27 Ağustos tarihinde televizyon kanallarında hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesi merak ediliyor. İşte, bugün televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen programlar!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 27 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 27 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 27 Ağustos Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin(Tekrar)

08:00 Bu Sabah(Canlı)

10:00 Aile(Tekrar)

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi(Yeni Bölüm)

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme(Canlı)

18:45 Show Ana Haber(Canlı)

20:00 Tokatçı

21:45 Nereden Çıktı Bu Velet

23:30 Tokatçı

01:15 Nereden Çıktı Bu Velet

02:30 Deliler Koğuşu

03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi(Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat(Canlı)

10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün(Canlı)

12.00 Aşk Mantık İntikam

13.30 En Hamarat Benim(Yeni Bölüm)

16.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce(Yeni Bölüm)

19.00 NOW Ana Haber(Canlı)

20.00 Tolgshow Filtresiz(Yeni Bölüm)

00.00- İlk Buluşma

02.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04.30 Yasak Elma

06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi

22:40 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

00:50 Safir

03:40 Tatar Ramazan 1. Bölüm

02:20 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Gazete Magazin Yaz

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

16:30 Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20.00 Recep İvedik 6

22:15 Kızıl Goncalar

01:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04:00 Son Yaz

05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Star Tv Show Tv Kanal D Show Tv Kanal D Star Tv8 Trt NOW Atv Tv8 Atv Televizyon Gündem Medya Yaşam Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gülbin Tosun kovuldu mu? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi) TABİİ Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 27 Ağustos Salı Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI İZLE! Galatasaray- Young Boys maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Ağustos Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 27 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Oğuzhan Özyakup kimdir? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Özyakup'un hayatı ve kariyeri... Oğuzhan Özyakup futbolu neden bıraktı? Oğuzhan Özyakup kimdir? 27-28 Ağustos Konya elektrik kesintisi! Seydişehir, Karapınar, Karatay elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Kaş, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip elektrik kesintisi listesi 27-28 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Akhisar, Salihli, Soma elektrik kesintisi 27-28 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bornova, Gaziemir, Ödemiş elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri 27-28 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! Beyoğlu, Eyüpsultan, Beylikdüzü elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi 27-28 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Çukurova, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! 27-28 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Keçiören, Çankaya elektrik kesintisi ve planlı elektrik kesintileri! E ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli E ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Oliviera Panathinaikos'a mı gidiyor? Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? 2024 Şampiyonlar Ligi yeni format nedir?
title