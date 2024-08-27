27 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 27 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 27 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 27 Ağustos Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin(Tekrar)

08:00 Bu Sabah(Canlı)

10:00 Aile(Tekrar)

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi(Yeni Bölüm)

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme(Canlı)

18:45 Show Ana Haber(Canlı)

20:00 Tokatçı

21:45 Nereden Çıktı Bu Velet

23:30 Tokatçı

01:15 Nereden Çıktı Bu Velet

02:30 Deliler Koğuşu

03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi(Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat(Canlı)

10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün(Canlı)

12.00 Aşk Mantık İntikam

13.30 En Hamarat Benim(Yeni Bölüm)

16.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce(Yeni Bölüm)

19.00 NOW Ana Haber(Canlı)

20.00 Tolgshow Filtresiz(Yeni Bölüm)

00.00- İlk Buluşma

02.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04.30 Yasak Elma

06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi

22:40 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

00:50 Safir

03:40 Tatar Ramazan 1. Bölüm

02:20 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Gazete Magazin Yaz

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

16:30 Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20.00 Recep İvedik 6

22:15 Kızıl Goncalar

01:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04:00 Son Yaz

05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce