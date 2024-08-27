27 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
27 Ağustos tarihli TV yayın akışı listesi açıklandı. 27 Ağustos tarihinde televizyon kanallarında hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesi merak ediliyor. İşte, bugün televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen programlar!
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 27 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 27 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 27 Ağustos Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin(Tekrar)
08:00 Bu Sabah(Canlı)
10:00 Aile(Tekrar)
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi(Yeni Bölüm)
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme(Canlı)
18:45 Show Ana Haber(Canlı)
20:00 Tokatçı
21:45 Nereden Çıktı Bu Velet
23:30 Tokatçı
01:15 Nereden Çıktı Bu Velet
02:30 Deliler Koğuşu
03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi(Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat(Canlı)
10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün(Canlı)
12.00 Aşk Mantık İntikam
13.30 En Hamarat Benim(Yeni Bölüm)
16.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce(Yeni Bölüm)
19.00 NOW Ana Haber(Canlı)
20.00 Tolgshow Filtresiz(Yeni Bölüm)
00.00- İlk Buluşma
02.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
04.30 Yasak Elma
06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi
22:40 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit
00:50 Safir
03:40 Tatar Ramazan 1. Bölüm
02:20 Ateş Kuşları
05:00 Kaçak
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Gazete Magazin Yaz
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
16:30 Ürek ile Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20.00 Recep İvedik 6
22:15 Kızıl Goncalar
01:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
04:00 Son Yaz
05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce