27 Ağustos hangi burçtur? 27 Ağustos günü doğanların burcu nedir? Yirmi Yedi Ağustos hangi burçtur? 27 Ağustos Başak burcu mu? - Haberler

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KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

27 AĞUSTOS HANGİ BURÇTUR?

27 Ağustos burcu Başak'tır . 27 Ağustos günü doğanların burcu Başak burcudur. 23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında doğanların burcu Başak burcudur. Haliyle 27 Ağustos günü doğum günü olanların burcu da Başak olmaktadır.

27 Ağustos günü burcu : Başak

BAŞAK BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?

23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasındaki günler Başak burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Başak burcudur:

23 Ağustos günü burcu : Başak

24 Ağustos günü burcu : Başak

25 Ağustos günü burcu : Başak

26 Ağustos günü burcu : Başak

27 Ağustos günü burcu : Başak

28 Ağustos günü burcu : Başak

29 Ağustos günü burcu : Başak

30 Ağustos günü burcu : Başak

31 Ağustos günü burcu : Başak

1 Eylül günü burcu : Başak

2 Eylül günü burcu : Başak

3 Eylül günü burcu : Başak

4 Eylül günü burcu : Başak

5 Eylül günü burcu : Başak

6 Eylül günü burcu : Başak

7 Eylül günü burcu : Başak

8 Eylül günü burcu : Başak

9 Eylül günü burcu : Başak

10 Eylül günü burcu : Başak

11 Eylül günü burcu : Başak

12 Eylül günü burcu : Başak

13 Eylül günü burcu : Başak

14 Eylül günü burcu : Başak

15 Eylül günü burcu : Başak

16 Eylül günü burcu : Başak

17 Eylül günü burcu : Başak

18 Eylül günü burcu : Başak

19 Eylül günü burcu : Başak

20 Eylül günü burcu : Başak

21 Eylül günü burcu : Başak

22 Eylül günü burcu : Başak

23 Eylül günü burcu : Başak

BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Başak Latince'si : Virgo olan bir burçtur. Başlangıç tarihi 23 Ağustos, bitiş tarihi 23 Eylül'dür.

Zodyak Sembolü : Başak

Doğum Tarihleri : 23 Ağustos - 23 Eylül

Takımyıldızı : Başak

Zodyak Elementi : Toprak

Zodyak Dörtlüsü : Değişken

Gezegeni : Merkür

Zararlı Konum : Jüpiter

Etkili Gezegeni : Merkür

BAŞAK BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta hem Mars hem de Satürn geri harekete başlayacak. Mars retrosu 20 Mayıs'a kadar sürecek.

Mars haritanızın 2. Evinde geri gidecek, 2. Ev genel olarak maddi kazanımlar, sahip olduğunuz taşınabilir eşyalar, para ile ilişkilidir. Mars'ın gerilemesi demek bu saymış olduğum alanlarda türlü gecikmeler, motivasyonu düşürücü gelişmeler, enerjinizi bu alanlarda yeteri kalitede kullanabilmekte sorunlar çıkartabileceğine işaret etmekte.

Maddi anlamda bu dönem paranın bereketi çok kalmayabilir, para geldiği gibi gider ve cüzdanınızda adeta bir delik vardır, cebinizden parayı gizli bir el sürekli çekiyormuş gibi gelebilir. Bunun yanı sıra size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir. Bir diğer olası etkisi de para ile ilgili konularda zihniniz dağınık olabilir ve doğru adımlar atamayabilirsiniz. Bu dönem hırsızlıklara, hilekarlara karşı dikkatli olmalı, yatırımlar yapmak için pekte ideal bir süreç olmayacaktır.

3 Mart'ta Mars'ın yanı sıra Satürn'de geri hareketine başlayacak. 3. Evinizde geri gidecek olan Satürn; yakın çevre ve kardeşlerinizle yeniden yapılandırmaya başladığınız ilişkileri test etmeye başlayacak, doğru adımlar atıp atmadığınızı öğrenebileceksiniz bu sayede. Özellikle yaşça büyük kişilere kendinizi daha çok ifade etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Eski yarım kalan işlerinizi tamamlamak, üzerinden geçmek için harika zamanlar.

Oturduğunuz apartmanın yönetimsel işleri size kalabilir, kardeşleriniz ile daha çok bir araya gelebilirsiniz. Eski yazıları tasnif etmek, düzeltmek, elden geçirmek, eski hesapları tekrar gözden geçirmek için ideal zamanlar. Daha önce ziyaret ettiğiniz, gittiğiniz yerlere tekrar gidebilirsiniz. Dışa dönük iletişim sergilemektense daha içe dönük olabilir, daha önce yazdıklarınızı çevrenizdekiler ile paylaşırken, paylaşımlarınızda biraz cimri olabilirsiniz.

15 Nisan'da ise Terazi burcunda ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu tutulma sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu tutulma sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır.

Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. 29 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 9. Evinizde gerçekleşecek; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon vb. konular etki altında olacaktır.

Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz.

16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Aslan burcuna geçiş yapacak ve 1 sene boyunca bu burçta seyahat edecek. 12. Evinize giren Jüpiter; sizleri olası dedikodular, düşmanlara karşı doğal bir koruma çemberine alacaktır.

Ruhsal çalışmalar yapmak, ruhsal çalışmalar yapan kişiler bir araya gelerek onlardan bir şeyler öğrenmenizi sağlayabilir. Kült, mistik, psikolojik konular üzerine daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz.

Jüpiter, hayatınızın çok görünür bir tarafında olmayacak bu yüzden deneyimleriniz fiziksel dünya ile ilişkili olmayacaktır. İçe kapanıp yaratıcı çalışmalar içine girebilirsiniz. Sizler için ruhsal anlamda olgunlaşma ve büyüme süreci başlamış olacak. Hayata daha huzurlu bir pencereden ve çok daha pozitif bakmaya başlayabilirsiniz.

Yalnızlık ihtiyacınız artabilir ama bunu zorunluluk veya depresif olarak değil, hoşunuza gideceğinden dolayı yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hayır ve yardım kuruluşlarında aktif bir çalışma yapabilirsiniz.

8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu tutulmanın ana konusu olacaktır.

Bu konularla ilgili bilgi-iletişim hızı artabilir. Tutulma zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır.

Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. 23 Ekim'de ise Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat.

İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir.

Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu tutulma sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir.

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