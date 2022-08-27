27 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:20 Masumlar Apartmanı
03:20 Balkan Ninnisi
05:35 Kalk Gidelim
08:55 Bu Toprağın Sesi
10:00 Şefin Sağlıklı Masası
11:05 Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu
12:45 Kasaba Doktoru
15:30 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi