27 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Transfer Günlüğü
02:00 Royal Antwerp - Başakşehir
03:45 Özetler
05:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
18:25 Fransa - Almanya
20:30 Spor Akşamı
20:55 Eyüpspor - Yeni Malatyaspor
23:00 Stadyum