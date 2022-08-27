27 Ağustos 2022 Fox Yayın Akışı
TV Haberleri
27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:45 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
04:00 Kazanan Restoran
05:00 Cafer'in Çilesi
06:45 Nereden Çıktı Bu Velet
07:00 İnadına Aşk
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kamera Arkası
12:00 İyilik
16:00 Kazanan Restoran
17:00 Baba Bizi Eversene
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Senden Daha Güzel
22:45 Kazanan Restoran