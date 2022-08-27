27 Ağustos 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Enduro World Series Show
00:30 Porshce Supercup
01:00 Tenis: Roland Garros
02:30 Bisiklet: İspanya Turu
04:00 Tenis: Roland Garros
05:30 Bisiklet: İspanya Turu
07:30 Tenis: Roland Garros
09:30 Hall Of Fame: Pekin 2008
10:30 Enduro World Series Show
11:00 Bisiklet: İspanya Turu
12:00 Binicilik
13:00 Triatlon: Collins Cup
14:00 Bisiklet: İspanya Turu
15:30 Bisiklet: İspanya Turu
19:00 Tenis: Roland Garros
21:00 Haberler
21:05 Triatlon: Collins Cup
22:00 Bisiklet: İspanya Turu
23:55 Haberler