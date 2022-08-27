27 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Süper Hikayem 01:00 Santra 02:30 İstatistik Bankası 03:00 İstatistik Bankası 03:30 Süper Lig Haftası 04:00 İstanbulspor - A. Konyaspor 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 A. Hatayspor - Gaziantep Fk 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Kocaelispor - Erzurumspor 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Santra 12:30 Ankaragücü - Siirt J. 14:00 Trabzonspor - Galatasaray 15:00 A. Konyaspor - Fenerbahçe 15:30 Beşiktaş - DG Sivasspor 16:00 B. Giresunspor - Kasimpaşa 17:45 1 Yıldız 10 Gol 18:00 Süper Lig Haftası 18:30 İstatistik Bankası 19:00 Sanal Direktör 20:00 beIN Süper Lig 21:00 Gaziantep - F.t.antalyaspor 23:00 beIN Süper Lig Kaynak: InterSinema.com / TV İstanbulspor Konyaspor beIN TV Haberler

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