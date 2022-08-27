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27 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

27 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Hikayem

01:00 Santra

02:30 İstatistik Bankası

03:00 İstatistik Bankası

03:30 Süper Lig Haftası

04:00 İstanbulspor - A. Konyaspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 A. Hatayspor - Gaziantep Fk

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Kocaelispor - Erzurumspor

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Santra

12:30 Ankaragücü - Siirt J.

14:00 Trabzonspor - Galatasaray

15:00 A. Konyaspor - Fenerbahçe

15:30 Beşiktaş - DG Sivasspor

16:00 B. Giresunspor - Kasimpaşa

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Sanal Direktör

20:00 beIN Süper Lig

21:00 Gaziantep - F.t.antalyaspor

23:00 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

İstanbulspor Konyaspor beIN TV Haberler

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