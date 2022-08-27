27 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Hikayem
01:00 Santra
02:30 İstatistik Bankası
03:00 İstatistik Bankası
03:30 Süper Lig Haftası
04:00 İstanbulspor - A. Konyaspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 A. Hatayspor - Gaziantep Fk
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Kocaelispor - Erzurumspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Santra
12:30 Ankaragücü - Siirt J.
14:00 Trabzonspor - Galatasaray
15:00 A. Konyaspor - Fenerbahçe
15:30 Beşiktaş - DG Sivasspor
16:00 B. Giresunspor - Kasimpaşa
17:45 1 Yıldız 10 Gol
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Sanal Direktör
20:00 beIN Süper Lig
21:00 Gaziantep - F.t.antalyaspor
23:00 beIN Süper Lig